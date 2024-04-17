«Яндекс Путешествия» назвали ТОП-5 направлений для поездок на медовый месяц из Москвы с бюджетом до 100 тыс. на двоих

Весна считается одним из самых популярных сезонов для свадеб. В этом году большое количество пар планируют начать совместную жизнь в красивую дату – 24.04.24. После свадьбы молодожены, следуя традиции, отправляются в путешествие на медовый месяц, чтобы отдохнуть в компании с любимым человеком. «Яндекс Путешествия» подобрали пять вариантов для поездки бюджетом до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Сочи

Авиабилеты Москва-Сочи-Москва обойдутся молодоженам в сумму от 33 тыс. рублей (24.04 - 30.04). Двухместный номер в трехзвездочном отеле на шесть ночей будет стоить от 8,6 тыс. руб.

Сочи – прекрасное направление для путешествия в любое время года, а в компании со второй половинкой путешествие станет еще ярче. Здесь очень много природных достопримечательностей на любой вкус: пляжи, горы, парки. А кроме того, город-курорт предлагает большое количество и других интересных мест для посещения: тут можно посетить музеи или театры, активно провести время на картинге и в аквапарках, отдохнуть в спа-центрах.

Казань

Из Москвы до столицы Татарстана и обратно можно долететь по цене от 19 тыс. руб. за двоих. Остановиться в трехзвездочном отеле на шесть ночей (24.04 - 30.04) получится по цене от 54 тыс. руб.

Если вы выбрали для поездки Казань, то в культурную программу стоит включить посещение кремля, осмотр «падающей» башни и прогулку по Старо-татарской слободе. И, конечно, не забудьте про гастрономические впечатления от местной кухни. А для влюбленных в Казани есть особое место – Арка влюбленных. Особенность этой арки в том, что если два человека встанут спиной к центру арки с разных концов дуги, то они смогут расслышать тихо сказанные слова друг друга, при этом другие люди ничего не услышат.

Листвянка

Авиабилеты Москва-Иркутск-Москва будет стоить от 51 тыс. руб. на двоих. До Листвянки ходят автобусы по цене билетов от 440 рублей в одну сторону за двоих. А шесть ночей в двухместном номере местного отеля будут стоить от 15 тыс. руб.

Медовый месяц на берегу Байкала точно придется по душе молодоженам. Здесь наедине с великолепной природой можно насладиться обществом друг друга вдали от шума мегаполиса. И конечно, не стоит упускать возможность водной прогулки по Байкалу. Если улыбнется удача, то можно увидеть местных жителей – нерп.

Ереван (Армения)

Два авиабилета из Москвы до Еревана и обратно будет стоить от 44,9 тыс. руб. (24.04 - 30.04). А остановиться в трехзвездочном отеле на эти даты получится по цене от 21,5 тыс. руб.

Ереван – один из красивейших городов, где можно отлично провести время гуляя по улицам в компании со своим любимым человеком. Прочувствовать восточный колорит можно на проспекте Месропа Маштоца, а чтобы купить пряности и халву отправляйтесь на Центральный рынок. Из музеев обратите внимание на Дом-музей Сергея Параджанова, который напоминает волшебную мастерскую. А чтобы насладиться прекрасным видом на город туристы взбираются на Каскад – архитектурно-монументальный комплекс, который представляет собой величественную лестницу с пятью уровнями.

Баку (Азербайджан)

Перелет из Москвы до Баку и обратно (24.04. - 30.04.) обойдется в сумму от 56 тыс. руб. за двоих. А шесть ночей в трехзвездочном отеле будут стоить от 25 тыс. руб. за двухместный номер.

Медовый месяц в столице Азербайджана – возможность почувствовать себя героями восточной сказки. В Баку стоит прогуляться по Приморскому бульвару и посетить Культурный центр Гейдара Алиева. А к романтическому ужину прекрасно подойдет местная кухня. Очень известное место – Музей ресторан Ширваншах с колоритным антуражем и живой музыкой.

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