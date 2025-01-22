«Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край

«Яндекс Путешествия» проанализировали данные по поиску отелей и апартаментов на сервисе и определили 10 стран и регионов России, которые продемонстрировали наибольший рост спроса на поездки в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Топ-10 стран, которые показали наибольший рост спроса год к году по февральским поездкам у россиян

Испания — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., число бронирований увеличилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 14 тыс. руб.

Китай — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,3 тыс. руб.

Япония — в 13,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 11,5 тыс. руб.

Таиланд — в 9,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,6 тыс. руб.

Объединённые Арабские Эмираты — в 9,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 19,3 тыс. руб.

Египет — в 7,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 9,7 тыс. руб.

Франция — в 6,4 раза больше; средняя цена за ночь составляет 17,8 тыс. руб.

Грузия — в 6,1 раза больше; средняя цена за ночь составляет 10,6 тыс. руб.

Абхазия — в 6 раз больше; средняя цена за ночь составляет 5,8 тыс. руб.

Италия — в 5,8 раза больше; средняя цена за ночь составляет 13,6 тыс. руб.

Регионы России, которые показали наибольший рост интереса со стороны пользователей

Февраль 2025 г. показал изменения в предпочтениях путешественников при выборе отелей и внутри России.

Республика Крым — февральский интерес к туристическим объектам региона год к году вырос в 2,7 раза. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах в феврале этого года составляет 10,1 тыс. руб.

Республика Алтай — в 2,6 раза больше; средняя цена за ночь — 10,8 тыс. руб.

Красноярский край — в 2 раза больше; средняя цена за ночь — 6,3 тыс. руб.

Воронежская область — в 2 раза больше; средняя цена за ночь — 8,6 тыс. руб.

Алтайский край — в 1,9 раза больше; средняя цена за ночь — 8,7 тыс. руб.

Ростовская область — в 1,9 раза больше; средняя цена за ночь — 7,3 тыс. руб.

Волгоградская область — в 1,9 раза больше; средняя цена за ночь — 5,4 тыс. руб.

Республика Адыгея — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь — 10,3 тыс. руб.

Рязанская область — в 1,7 раза больше; средняя цена за ночь — 4,9 тыс. руб.

Самарская область — в 1,7 раза больше; средняя цена за ночь — 6,6 тыс. руб.

ТОП направлений, которые продемонстрировали наибольший рост спроса в том же периоде

Сестрорецк — интерес к бронирования отелей и апартаментов в этом городе по сравнению с февралём прошлого года вырос в 4,7 раза. Средняя цена за ночь в местном отеле/апартаментах в феврале этого года составляет 18,7 тыс. руб.

Даховская — в три раза больше; средняя цена за ночь — 10,8 тыс. руб.

Ялта — в 2,8 раза больше; средняя цена за ночь — 8,4 тыс. руб.

Краснодар — в 2,5 раза больше; средняя цена за ночь — 5,9 тыс. руб.

Коломна — в 2,4 раза больше; средняя цена за ночь — 5,5 тыс. руб.

Красноярск — в 2,4 раза больше; средняя цена за ночь — 6,3 тыс. руб.

Волгоград — в 2,1 раза больше; средняя цена за ночь — 5,5 тыс. руб.

Самара — в 2,1 раза больше; средняя цена за ночь — 5,5 тыс. руб.

Зеленоградск — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь — 5,5 тыс. руб.

Новосибирск — в 1,8 раза больше; средняя цена за ночь — 5,5 тыс. руб.

Российские регионы, куда поездка в феврале этого года обойдется дешевле, чем в 2024 г.

Республика Дагестан — средняя стоимость ночи в одном из местных отелей/апартаментов снизилась практически на 12%, примерная цена за ночь в феврале этого года — 4,2 тыс. руб.

Новгородская область — снижение почти на 8%, стоимость в феврале 2025 г. — шесть тыс. руб.

Архангельская область — на 5%, стоимость в феврале 2025 г. — 4,8 тыс. руб.

Алтайский край — на 4%, стоимость в феврале 2025 г. — 8,7 тыс. руб.

Тюменская область — на 2%, стоимость в феврале 2025 г. — 6,7 тыс. руб.

Снижение цен не означает компромисса в плане впечатлений. Наоборот, сейчас можно получить доступ к тем направлениям, которые раньше могли казаться более дорогими.

Так, Дагестан в последние годы набирает популярность как направление для аутентичного туризма. Регион привлекает путешественников своей самобытной культурой, горными пейзажами, древними аулами, гостеприимством и разнообразием кулинарных традиций. А Архангельская область, например, привлекает любителей северной природы и зимних развлечений. Здесь можно увидеть бескрайние заснеженные просторы, покататься на снегоходах, посетить музей деревянного зодчества и, конечно, попытать удачу в охоте за северным сиянием. Сюда стоит отправиться тем, кто соскучился по настоящему снегу и морозной сказке. А вот Тюменская область, напротив, больше подойдет для тех, кто мечтает о тепле и расслаблении, ведь она знаменита своими термальными источниками.