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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168780
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Самаркина Анна



17.02.2025 Пользователи «Яндекс Путешествий» получат баллы «Плюса» за рекомендации 1
06.07.2023 Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов 1
14.03.2019 «Яндекс.маркет» заплатил партнерам 203 млн рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Самаркина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 2
Telegram Group 2015 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2907 2
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action 17 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 1
Бронирование - Booking 601 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 77 2
Яндекс.Маркет 948 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Яндекс.Плюс 194 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2402 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 1
Webmaster - Вебмастер 127 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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