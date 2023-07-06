Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов

Сервис «Яндекс путешествия» повысил вознаграждение, обновил личный кабинет и добавил новые инструменты, чтобы работать с программой стало проще и удобнее. Теперь максимальный процент дохода за заказ может составлять 12% вместо 8% — столько заработает партнер за бронирование отеля. За оплаченный авиабилет он получит комиссию 2,2%, а за ж/д билет — 5,5%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Средняя конверсия из визита в заказ (по всем вертикалям — отели, авиа- и ж/д билеты) составляет 8%, средний заработок партнера в месяц — 50 тыс. рублей, а максимальный может превышать полмиллиона рублей.

Партнерская программа «Яндекс путешествий» позволяет веб-мастерам, владельцам сайтов, CPA-сетей и блогерам получать доход с каждого бронирования отеля и заказа билетов, совершенных благодаря ним.

Помимо баннеров и промокодов, стали доступны и другие инструменты для заработка: генератор ссылок, виджеты — с галереями отелей и поисковые — а также API, который позволяет автоматически запрашивать информацию об отелях на «Яндекс путешествиях». Когда пользователь просматривает статью или сайт с упоминанием гостиницы, API автоматически подтягивает нужные данные: название, цену, свободные даты для бронирования.

В обновленном личном кабинете в «Яндекс дистрибуции» подключиться к программе можно за два шага: указать площадки и согласиться на тестовый период, чтобы была возможность оценить работу с «Яндекс путешествиями» до заключения договора. Также партнеры стали видеть в личном кабинете детализированную статистику по каждому заказу. Статистика за тестовый период учитывается при расчете вознаграждения.

Партнерами теперь могут стать не только индивидуальные предприниматели и юридические лица, но и физические лица, в том числе нерезиденты. Вознаграждение можно вывести даже на электронный кошелек.

«Несколько сотен партнеров уже зарабатывают вместе с нами. С апреля до конца декабря 2022 г. мы выплатили участникам более 100 млн руб. В отличие от многих программ, которые предлагают только одну опцию заработка, у нас можно получать вознаграждение и за бронирования отелей, и за покупки авиа- и ж/д билетов, — сказала Анна Самаркина, руководитель партнерской программы «Яндекс путешествий». — Сейчас летний сезон, и это один из лучших моментов, чтобы подключиться к программе».

Партнеры привлекают пользователей на «Яндекс путешествия» с сайтов, форумов, из соцсетей, а также каналов в Дзене и Telegram — любых площадок, где людей интересует информация об отелях и билетах. Если человек перейдет в сервис и в течение месяца совершит бронирование, то участник программы получит вознаграждение — до 12% от суммы заказа.

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«Яндекс путешествия» — сервис для планирования поездок по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билеты на самолет, поезд или автобус. Сервис позволяет сравнить цены и выбрать самый выгодный вариант.

Служба поддержки круглосуточно помогает решать вопросы пользователей, а за бронирование отелей начисляются баллы «Яндекс плюс», которые можно потратить на будущие бронирования или в других сервисах «Яндекса». За последние два года аудитория «Яндекс» путешествий выросла в 3,7 раза, каждый месяц сервисом пользуется более 20 млн человек.