Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно

«Яндекс Путешествия» запустили раздел «Выходные», чтобы выбраться в соседний город или в новое место на выходные было проще. Путешествия на выходные составляют половину от всех поездок по России. Согласно данным опроса «Яндекс Путешествий», 43% россиян отправляются в такие поездки раз в месяц или чаще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь в мобильном приложении можно изучить информацию о разных городах, не бронируя отель. Так можно узнать, какие достопримечательности есть в городе, где они расположены и какая погода ожидается. А если в прогнозе дождь или не планируется интересных мероприятий, можно подобрать другие даты, чтобы поездка была интересной и комфортной. Информация про события в городе автоматически обновится после изменения дат.

ta1.jpg

Яндекс
«Яндекс Путешествия» подскажут, куда съездить на выходные комфортно

В новом разделе можно забронировать отель рядом с интересующими локациями и выбрать, как добраться до места. Для жителей Москвы, которые хотят отдохнуть в Подмосковье, доступен тариф такси «Межгород». Если место отдыха далеко от города, отображаются билеты на поезд и самолет – такой комплексный подход к поездке позволит более удобно оценить общий бюджет поездки.

Кроме того, в разделе о городе доступны все функции «Моей поездки»: афиша мероприятий на время путешествия, выбор экскурсий, карта достопримечательностей и ресторанов рядом с отелем. В приложении также работает умная камера, которая поможет узнать больше подробностей о достопримечательностях – изучить памятники, исторические здания и другие объекты.

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

Цифровизация

Самые популярные направления для путешествий выходного дня — города и области, расположенные недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарский край. На них приходится более 55% от общего числа таких поездок.

Треть путешественников хотят посетить достопримечательности и провести время в загородном отеле. 26% россиян предпочитают отправиться в поход или на рыбалку. Около 12% ищут варианты для занятий спортом и оздоровительного отдыха в санаториях и спа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Google «убивает» знаменитый сервис Goo.gl. Миллионы коротких ссылок перестанут работать одномоментно

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

Показать еще

Наука

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024