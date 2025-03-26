Разделы

ММТС Сеть междугородной и международной телефонной связи МгМн-сеть Междугородная и международная телекоммуникационная сеть


26.03.2025 «Делимобиль» запустил поездки по межгороду

Сервис каршеринга «Делимобиль» сделал междугородние путешествия доступнее с новым тарифом Межгород. Пользователи «Делимобиля» смогут завершать аренду в другом городе без дополнительных комиссий. Стоимость поездки стартует от 3,5 тыс. руб. Тариф разработан с учетом активного развития
26.04.2023 «Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье

ления Московской области, особенно в дачный сезон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Межгород» разработан, чтобы лучше учитывать особенности длинных переездов. Теперь поездка вкл
26.07.2016 Клиенты «Дом.ru» проговорили 11 млн минут по межгороду

авила 5,35 минут, а их общая продолжительность – 10,8 млн минут, или более 20 лет. Больше других по межгороду общались клиенты «Дом.ru» в Санкт-Петербурге (1,8 млн минут), Нижнем Новгороде (984
27.02.2015 Клиенты «Дом.ru» в январе проговорили почти 100 млн минут по межгороду

н минут. Это примерно вдвое больше среднемесячного показателя по продолжительности разговоров. Оказалось, что самые общительные абоненты «Дом.ru» живут в Нижнем Новгороде (21 000 минут разговоров по «межгороду» в январе), Санкт-Петербурге (14 800 минут), Самаре (12 300 минут) и Перми (10 800 минут), а самые лаконичные - в Саратове, Курске и Томске. Большая популярность междугородних вызовов
15.03.2012 «Ростелеком» начал предоставлять пользователям своих услуг связи до двух часов бесплатного «межгорода» ежемесячно

шний Интернет» или «Интерактивное телевидение». Точное количество предоставляемых бесплатных минут «межгорода» зависит от состава подключаемых услуг. По словам вице-президента - коммерческого д
16.08.2010 Абонентам ЕТК стали доступны пакеты минут для междугородней связи

а», «Мобильный союз», «Премьер», стали доступны специальные экономичные пакеты междугородней связи «Межгород 100», «Межгород 300», «Межгород 1000», а также услуга «Автоподключение
19.12.2007 Межгород с мобильника: цена рухнет в пять раз

ли несколько миллионов долларов. EZtalk позволяет абоненту любого GSM-оператора выгодно общаться по межгороду, не используя услуги междугородной и международной связи. Необходимым условием явля
09.11.2007 France Telecom возьмется за российский межгород

Предоставлять российскому абоненту альтернативный межгород становится телекоммуникационным трендом сезона. Дальнюю связь в России, помимо класс
28.06.2007 По межгороду можно будет звонить по коду 52

ания ТрансТелеКом» В скором времени, когда приказ пройдет регистрацию в Минюсте России, жители нашей страны смогут звонить при помощи кодов доступа «57» для международного соединения, «52» для звонка по межгороду. Напомним, что в настоящее время на территории Российской Федерации услуги междугородней и международной связи оказывают три оператора: «Ростелеком», МТТ и «СЦС Совинтел». Лицензий
22.05.2007 "Айпинэт" расширил мощность собственного узла связи на ММТС-9

В рамках проекта по развитию сети спутниковой связи «Айпинэт» провел плановую модернизацию оконечного оборудования на собственном узле связи на ММТС-9, который соединен собственным волоконно-оптическом каналом (ВОЛС) с Центром управления сетью (NOC) компании, расположенном в Научном парке МГУ на Ленинских Горах. Теперь максимальная про
08.04.2003 Местная связь подорожает, межгород может подешеветь

альных клиентов (особенно корпоративных, много говорящих с другими городами и странами) и вынуждают их обращаться к услугам альтернативных компаний связи, обычно предлагающих более дешевые расценки. "Межгород и местную связь нужно рассматривать совместно и тарифы для них устанавливать исходя из интересов обоих секторов, - полагает Галина Жигульская из МАПа. - При этомследует отменить зависи

Публикаций - 115, упоминаний - 139

ММТС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10311 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 11
МегаФон 9906 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 8
Yandex - Яндекс 8440 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 7
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 4
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 3
Cisco Systems 5223 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 3
Masterhost - Мастерхост 54 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 3
Ингушэлектросвязь 16 3
8992 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 3
Forte-IT - Форте-АйТи 32 2
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
SAP SE 5429 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 2
Oracle Corporation 6869 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 4
Евросеть 1417 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 3
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 2
Chery Group - Jaecoo 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 2
Мосэнерго ПАО 129 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Связной ГК 1384 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 2
Беталинк 104 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
Империя-Фарма 90 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Связной 3 16 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
ТБК - Трастовая брокерская компания 2 1
Менатеп - Menatep 39 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Связной ГК - Максус 22 1
IPT Group - Ай Пи Ти Групп 2 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
BMW Group 465 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Альфа-Банк 1869 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Renault Groupe 164 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 114 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ЛДПР 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 10
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1036 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 6
Аналоговые технологии 2837 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 6
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2878 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1377 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 4
Apple - App Store 3009 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 4
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 3
Chery Tiggo 31 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Apple iPhone 6 4862 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 3
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 86 2
Oracle Java - язык программирования 3331 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Симбиотел - EZTalk 17 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
МТС Автосекретарь 67 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
Microsoft Skype Out 35 1
Nokia Nseries 537 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Konftel KT - конференц-телефон 8 1
Geely Coolray - Geely Binyue 13 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 14 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
FreePik 1437 1
Nokia 6233 22 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 77 1
МегаФон - Мультифон 38 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Google YouTube - Видеохостинг 2887 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 1
Google Android 14686 1
Голомолзин Анатолий 75 4
Мельников Александр 94 4
Рейман Леонид 1058 3
Солонин Виталий 89 2
Шуршалин Сергей 10 2
Трошин Александр 16 2
Никифоров Николай 1136 2
Кочетков Владислав 248 2
Герчук Михаил 88 2
Погребинский Антон 45 2
Саяпина Елена 46 2
Старикова Людмила 2 1
Хижняк Андрей 3 1
Варфоломеев Андрей 3 1
Мишеньков Сергей 1 1
Балашов Сергей 2 1
Кирбасов Дмитрий 1 1
Бобряков Вячеслав 2 1
Анпилов Константин 1 1
Жигульская Галина 3 1
Голиков Олег 1 1
Каминецкий Илья 3 1
Кушка Максим 3 1
Петелина Ирина 4 1
Сбитников Михаил 2 1
Садовин Владимир 7 1
Солокхин Александр 6 1
Коровников Александр 3 1
Скуснов Александр 2 1
Крупнов Андрей 8 1
Вагин Игорь 5 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Есаков Александр 1 1
Розенберг Роман 4 1
Никольский Георгий 1 1
Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
Аитов Тимур 197 1
Иванов Михаил 110 1
Баженов Михаил 39 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 24
Европа 24638 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - СФО - Новосибирск 4652 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 4
Канада 4985 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 4
Украина 7796 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Казахстан - Республика 5796 3
Азия - Азиатский регион 5749 3
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 10
Аренда 2584 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1021 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
N+1 - Издание 181 2
Washington Profile 142 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
BroadGroup 6 1
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3609 1
Рустелеком ТК 304 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Mobile Research Group 85 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Единый день голосования 138 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

