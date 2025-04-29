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Воропаева Наталья



29.04.2025 Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам» 1
25.04.2024 Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Воропаева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7640 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 130 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 255 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 208 1
Бронирование - Booking 659 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3937 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 69 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 55 2
Яндекс.Плюс 202 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 605 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Лавка 241 1
Таиланд - Бангкок 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 936 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2030 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 1
Россия - СФО - Новосибирск 4402 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
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Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 519 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5731 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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