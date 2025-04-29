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Воропаева Наталья
|29.04.2025
|Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам» 1
|25.04.2024
|Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще 1
Воропаева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7640 2
|S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 130 2
|Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 255 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 208 1
|Бронирование - Booking 659 1
|Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3937 1
|Yandex Pay - Яндекс Пэй 69 2
|Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 55 2
|Яндекс.Плюс 202 2
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 605 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
|Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
|Яндекс.Лавка 241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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