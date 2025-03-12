«Яндекс Путешествия» помогут спланировать оздоровительный отдых

Теперь в «Яндекс Путешествиях» можно забронировать не только проживание, но и лечебно-оздоровительные программы в санаториях России. Это позволит совместить отдых с заботой о здоровье. Состав программ зависит от профиля санатория — в одних помогают снять стресс и восполнить недостаток витаминов, а в других лечат конкретные заболевания. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий в приложении или на сайте сервиса, указать даты поездки и количество гостей, а затем подобрать план лечения и оплатить его вместе с проживанием. Обычно лечебно-оздоровительные программы рассчитаны минимум на пять-семь дней.

«Яндекс Путешествия» напомнят о необходимости получить санаторно-курортную карту. Она нужна, чтобы врачи в санатории знали о состоянии здоровья гостя и сразу назначили необходимые процедуры. Карту можно оформить в поликлинике по месту жительства.

Опрос «Яндекс Путешествий» показал, что оздоровительный отдых пользуется популярностью. 81% респондентов из крупных городов России за последний год побывали в санатории или пансионате. При этом чаще всего целью поездки было лечение или профилактика. Самыми популярными направлениями у тех, кто выбрал санаторный отдых за пределами своего региона, стали Краснодарский край, Москва и Московская область.

Сейчас на «Яндекс Путешествиях» доступно более 100 санаториев. Управляющие санаториями могут добавить свой объект на сервис через платформу «Экстранет» или с помощью технических партнеров.