В «Яндекс Путешествиях» появилась отложенная оплата ж/д билетов

Пользователи «Яндекс Путешествий» могут забронировать места в поезде дальнего следования, а оплатить их позже. При этом во время бронирования замораживается цена — не нужно платить больше, даже если билеты подорожают ближе к отправлению. Забронировать места с отложенной оплатой можно для поездок по России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С новой опцией путешественники могут одновременно экономить и гибче планировать поездки: выбирать билеты заранее по более низким ценам. А еще можно занимать места на популярных направлениях — так путешествие точно не сорвется из-за того, что закончились билеты.

Если планы изменились, можно отказаться от всех забронированных мест или только от части — например, если собирались поехать компанией, но у кого-то не получилось.

Забронировать место можно, когда до отправления поезда остается 90 дней и меньше. Услуга стоит от 99 руб. Деньги за сами билеты списываются автоматически за несколько дней до начала поездки — когда именно это произойдет, можно проверить в приложении. При желании билеты можно оплатить и раньше — как удобнее.

Пользователи« Яндекс Путешествий» могут бронировать места в вагонах любого типа и без ограничений по количеству билетов.

Чтобы начать бронировать билеты, нужно обновить приложение «Яндекс Путешествий» для iOS или Android до последней версии. Для управления своими бронированиями нужно перейти в раздел «Мои поездка».