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«Яндекс Путешествия» создали копилку мест для будущих поездок

В «Яндекс Путешествиях» появился раздел «Мои места» — он пришел на смену «Избранному». В новом разделе можно сохранять места, которые будет интересно посетить во время поездки: не только отели, но и рестораны, музеи, достопримечательности. Так проще готовиться к путешествию — все необходимые сведения о предстоящей поездке, от билетов до списков интересных локаций, теперь будут собраны в одном сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи могут добавлять в «Мои места» локации, которые они нашли самостоятельно или увидели в подборках на «Путешествиях». У «Моих мест» есть два режима просмотра — списком или на карте. Последний пригодится, когда нужно выбрать отель с самым удобным расположением или составить маршрут на день так, чтобы увидеть как можно больше интересного.

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Яндекс
«Яндекс Путешествия» создали копилку мест для будущих поездок

Если в путешествие отправляется сразу несколько человек, например семья или компания друзей, найденными местами можно поделиться с другими участниками поездки. А когда приготовления завершены и отель забронирован, список локаций появится в разделе «Моя поездка».

Раздел «Мои места» доступен в веб-версии и мобильном приложении «Яндекс Путешествий» для iOS и Android.

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