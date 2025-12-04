Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс

ООО «Быстрые отчеты» (до 30 сентября 2022 — "Фаст Репортс") работает на рынке информационных технологий с 1998 года и является одним из российских разработчиков программного обеспечения. Решениями компании являются программные библиотеки и компоненты для наиболее популярных сред разработки, позволяющие реализовать функционал создания документов и генерации отчетов.