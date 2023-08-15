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Nexign и «Быстрые отчеты» объявили о технологическом партнерстве

Компания Nexign и компания по разработке программного обеспечения для формирования отчетов «Быстрые отчеты» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. В рамках данного соглашения компания Nexign становится участником ОЕМ-программы и приобретает статус «Технологический партнер». Программа FastReport OEM — опция, расширяющая стандартную лицензию разработчика и позволяющая встраивать отдельные защищенные компоненты генератора отчетов FastReport в многопользовательские и многофункциональные приложения делового назначения.

Основной целью технологического партнерства является дальнейшее совместное развитие продуктов компаний. Программное обеспечение компании «Быстрые отчеты» позволяет создавать в специальном редакторе шаблоны документов и формировать документы в различных графических форматах на их основе. Этот механизм используется в разработках Nexign и помогает решать такие задачи как выставление счетов клиентам по результатам биллинга, формирование документов по обращению клиентов и их передача во внешние системы ЭДО.

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«Мы используем технологии FastReport для формирования документов уже более 20 лет. Как показала практика, данное программное обеспечение позволяет решать специфические задачи BSS/OSS вендора. С развитием технологий мы продолжили использовать новые движки FastReport в наших решениях, например, в Nexign Revenue Management и IoT Connectivity Platform. Миллионы электронных документов формируются ежемесячно и предоставляются клиентам как внутри России, так и за ее пределами. Сегодня мы рады объявить об официальном заключении сотрудничества с компанией «Быстрые отчеты», которое особенно актуально в условиях импортозамещения», — сказал Михаил Матюшин, технический директор Nexign.

«Мы искренне рады заключению партнерского соглашения с Nexign. Мы начали наше сотрудничество как поставщик и клиент и рады видеть, как эти отношения развились и переросли в партнерство. Расширенное лицензирование в рамках OEM-программы позволит Nexign использовать наработки и компоненты FastReport для еще большей адаптации и кастомизации генераторов отчетов под нужды конечных пользователей. Лицензирование такого рода позволяет разработчикам сделать их программные продукты более гибкими и лучше отвечать требованиям заказчика», — сказала Светлана Кострыкина, генеральный директор компании «Быстрые отчеты».

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