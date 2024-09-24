Разделы

Матюшин Михаил


УПОМИНАНИЯ


Телеком 2024 3
Импортозамещение 2024 2
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
28.05.2024 «Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг 1
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
19.01.2024 Nexign выпустила новое полностью импортозамещенное поколение Nexign BSS 1
20.09.2023 В Nexign сменился генеральный директор 1
15.08.2023 Nexign и «Быстрые отчеты» объявили о технологическом партнерстве 1
15.08.2023 Nexign и «Быстрые отчеты» объявили о технологическом партнерстве 1
27.02.2023 Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО 1
06.02.2023 Nexign представила новое решение Nexign Billing and Charging Evolution для роуминговых расчетов между операторами 1
10.01.2023 Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign 1
28.12.2022 Nexign анонсировала линейку продуктов для ИТ-команд 1
28.10.2022 Михаил Матюшин, Nexign: Мы предлагаем рынку продукт, который разрабатывали для себя 1
09.07.2019 «Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности 1
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Матюшин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 16
МегаФон 9587 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 8
Oracle Corporation 6803 6
Ростелеком 10106 2
Amdocs 133 2
Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 402 1
МегаФон Ритейл 84 1
ИКС 359 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 111 1
Huawei 4112 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Netcracker Technology 25 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
SAP SE 5383 1
Cisco Systems 5183 1
Quillis - Квиллис 6 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
3data - 3дата 91 1
Salesforce - Informatica 128 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 75 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 31 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 18 1
СИНХ - Таттелеком 212 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 313 1
UDR Inc 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 10
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 413 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 7
Data monetization - Монетизация данных 1761 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 35 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 2
5G SA - 5G Standalone 29 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
Электронный документ - Electronic document 1512 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 2
МегаФон - Nexign Nord СУБД 13 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 2
Быстрые отчеты - Fastreport Server - Fastreport Mono - Fastreport Net - Fastreport Open Source - Fastreport Cloud 17 2
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 2
МегаФон - Nexign BSS 5 2
МегаФон - Nexign Mediation 4 2
МегаФон - Nexign Neon HRM 16 2
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 215 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft Office 365 966 1
МегаФон - Nexign Store 2 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 4 1
МегаФон - Nexign IoT Connectivity Platform 3 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
3data - RCloud by 3data 15 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 11 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
МегаФон - Nexign Anomaly Detector 3 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 336 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 186 1
Microsoft 365 Copilot 162 1
МегаФон - Nexign Partner Management 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
ScyllaDB 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Кострыкина Светлана 5 2
Арлазаров Владимир 250 1
Шибанов Кирилл 13 1
Крючкова Наталия 18 1
Комлева Наталья 4 1
Петросян Вадим 17 1
Вирясов Владислав 31 1
Тимофеев Степан 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Деменко Виктор 6 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 11 1
Халитов Дарий 31 1
Суханос Олеся 6 1
Полевой Сергей 3 1
Карпов Сергей 42 1
Рыль Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Философия - Philosophy 476 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 127 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
