Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Nexign анонсировала линейку продуктов для ИТ-команд

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, анонсировала линейку продуктов для ИТ-команд. Nexign Store предлагает инструменты и компоненты, призванные помочь компаниям разрабатывать собственные решения для замены зарубежного ПО и повышения эффективности бизнеса. Продукты, представленные в Nexign Store, не привязаны к конкретной отрасли, не требуют участия компании для внедрения и являются полностью отечественными разработками.

«В процессе своего развития любая компания-разработчик создает ряд инструментов, призванных облегчить и ускорить процесс разработки или решить вопросы обработки данных. За более чем 30 лет деятельности нашей компании мы создали множество таких инструментов и недавно решили вывести их на рынок. В текущих условиях мы видим большой спрос на подобные продукты и планируем постепенно пополнять нашу линейку решений для различных ИТ-задач. Также хочу отметить, что мы изначально создавали все инструменты, представленные в Nexign Store, для себя. Другими словами, они прошли множество тестирований и отвечают высочайшим стандартам качества», – сказал Михаил Матюшин, технический директор Nexign.

Одним из первых продуктов, представленных в Nexign Store, стала объектно-реляционная система управления базами данных Nexign Nord. Продукт построен на свободной СУБД PostgreSQL, отличается улучшенными свойствами по удобству эксплуатации и информационной безопасности и предназначен для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Nexign Nord состоит в реестре отечественного ПО и может заменить такие зарубежные аналоги как Oracle.

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры
HR Tech 2022

В ближайшее время Nexign Store пополнится другими продуктами Nexign, предназначенными для разработки и работы с данными. Все инструменты и компоненты будут доступны к покупке и скачиванию на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще