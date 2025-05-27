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МегаФон Nexign Nord СУБД


Nexign Nord — это масштабируемая, отказоустойчивая объектно-реляционная система управления базами данных, которая содержит все возможности СУБД PostgreSQL 16. Она может заменить аналоги от Oracle Database и Microsoft SQL Server и позволяет уменьшить общую стоимость владения (TCO) до 10 раз. 

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
04.12.2024 Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
Телеком 2024 1
05.11.2024 Как успешно мигрировать на отечественную СУБД. Nexign поделится своим опытом в рамках CNews Forum 2
07.10.2024 «МегаФон» запустил в своем облаке СУБД Nexign Nord 1
02.10.2024 Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord 4
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
28.12.2022 Nexign анонсировала линейку продуктов для ИТ-команд 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 281 9
Oracle Corporation 6758 7
МегаФон 9269 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 679 2
Huawei 4017 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2952 1
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Softline - Софтлайн 2977 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Ростелеком 9913 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 342 1
Intel Corporation 12310 1
R-Vision - Р-Вижн 173 1
Red Hat 1325 1
Microsoft Corporation 24847 1
Telegram Group 2210 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
8473 1
Diasoft - Диасофт 928 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 264 1
McKinsey & Company Int 254 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 24 1
МСК Групп - Даком М 85 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 67 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 58 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 294 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1132 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2513 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Кофемания 59 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 474 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2879 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Альфа-Капитал УК 114 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
Восток-Сервис ГК 54 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 67 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1332 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 5
МегаФон - Nexign Neon HRM 14 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 2
МегаФон - Nexign Mediation 4 2
МегаФон - Nexign Partner Management 4 2
МегаФон - Nexign Store 2 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
МегаФон - Nexign Anomaly Detector 3 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 162 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1756 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Microsoft 365 Copilot 142 1
МегаФон - Nexign BSS 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 12 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
СалютДевайсы - GigaChat 238 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
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Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
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Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 8 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148874 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3012 1
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