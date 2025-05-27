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МегаФон Nexign Nord СУБД
Nexign Nord — это масштабируемая, отказоустойчивая объектно-реляционная система управления базами данных, которая содержит все возможности СУБД PostgreSQL 16. Она может заменить аналоги от Oracle Database и Microsoft SQL Server и позволяет уменьшить общую стоимость владения (TCO) до 10 раз.
УПОМИНАНИЯ
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Матюшин Михаил 16 4
|Нартов Максим 19 2
|Князев Андрей 15 2
|Осипов Александр 89 1
|Карпов Сергей 39 1
|Рыль Иван 6 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 152 1
|Суровец Дмитрий 80 1
|Глазков Александр 142 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Галкин Николай 112 1
|Козырев Алексей 324 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Шарак Андрей 63 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Закоржевский Вячеслав 36 1
|Урусов Виктор 131 1
|Ермаков Иван 28 1
|Власов Максим 21 1
|Лежнев Федор 36 1
|Лобанов Максим 46 1
|Трандин Сергей 93 1
|Ларин Андрей 23 1
|Богдашов Валерий 24 1
|Лазуков Станислав 33 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Григоренко Вадим 41 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Крутько Иван 24 1
|Аникин Дмитрий 47 1
|Желтухин Вадим 33 1
|Руденко Антон 7 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 6
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3012 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 124 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 881 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 1
|МегаФон - Nexign Academy 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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