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МегаФон Nexign BRE Nexign Business Rules Engine


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Nexign и Axoft подписали соглашение о партнерстве 1
17.07.2023 Nexign расширила линейку продуктов для разработчиков в Nexign Store 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign Solutions 2 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1309 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 1
BRE - Business Rules Engine - система обработки входящих событий по заданным правилам и критериям 11 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 818 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1115 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 408 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1022 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1738 1
МегаФон - Nexign Partner Management 4 1
МегаФон - Nexign Data Integrator 4 1
МегаФон - Nexign Store 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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