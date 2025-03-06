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МегаФон Nexign Partner Management


06.03.2025 В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign 1
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
16.05.2024 Nexign выпустила решение для автоматизации взаиморасчетов с партнерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 3
Oracle Corporation 6719 1
МегаФон 8993 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 2
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2935 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4814 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5106 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2202 1
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Метавселенная - Metaverse 105 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
ScyllaDB 6 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 1
МегаФон - Nexign Mediation 4 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 145 1
МегаФон - Nexign Anomaly Detector 2 1
Microsoft 365 Copilot 128 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 1
Карпов Сергей 37 1
Матюшин Михаил 16 1
Сосин Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 294 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
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Доходность - ставка доходности - Rate of return 643 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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