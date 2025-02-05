МегаФон Nexign Data Integrator
|05.02.2025
|Nexign получила сертификат совместимости low-code-платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с «Ред ОС» 1
|17.07.2023
|Nexign расширила линейку продуктов для разработчиков в Nexign Store 1
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM InfoSphere ETL 39 1
|МегаФон - Nexign Store 2 1
|МегаФон - Nexign BRE - Nexign Business Rules Engine 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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