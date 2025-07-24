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Low-code ETL-платформа Nexign Data Integrator получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Nexign (АО «Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Nexign Data Integrator и СУБД Postgres Pro Enterprise 17. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Nexign Data Integrator — это low-code платформа для интеграции данных предприятия. Она ускоряет обработку и управление потоками корпоративных данных, собирает их из разнородных источников и передает в другие системы. Решение позволяет определять и отслеживать изменения в данных, выявлять несоответствие информации в разных системах и автоматически ее корректировать. Nexign Data Integrator может полностью заменить такие зарубежные аналоги как Oracle Golden Gate и IBM InfoSphere DataStage.

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Бизнес

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Грамотно выстроенная работа с данными стала ключевым фактором успеха в современных компаниях. С ее помощью бизнес может оптимизировать процессы, предсказывать тренды, лучше понимать клиентов. Используя Nexign Data Integrator и СУБД Postgres Pro, пользователи смогут повысить эффективность работы с данными, принимать обоснованные решения и снизить операционные риски. Благодаря подтвержденной совместимости корпоративные клиенты могут быть уверены в том, что продукты будут корректно и без ошибок работать друг с другом», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

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