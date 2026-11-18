В Windows 11 появится новая служба безопасности, из-за которой в системе могут перестать запускаться десятки программ. Это инициатива Microsoft, и ее уже поддержали крупные разработчики ПО. В старых версиях системы новшество не появится – его внедрят через обновление в 2027 г.

Приложение это не нужно тебе

Корпорация Microsoft внедрит в Windows 11 новую службу безопасности, которая будет проверять восемь ключевых факторов перед запуском программ, пишет профильный портал Windows Latest. Если проверка не будет пройдена, приложение как минимум выдаст предупреждение, как максимум – вообще откажется работать. Идею Microsoft уже поддержала компания Adobe, разработчик Photoshop, Premiere и других редакторов, которые регулярно появляются в Сети в виде взломанных пиратских копий. Также новый механизм тестируют разработчики менеджера паролей 1Password.

Новая служба получила название «Базовая защита» (Baseline protection). Сейчас она доступна только в предварительных сборках Windows 11, установить которые могут лишь участники программы Windows Insider – бета-тестеры.

Служба объединяет восемь существующих функций безопасности (включая «Безопасную загрузку» и «Целостность памяти») в единый индикатор, который могут считывать приложения. Если компьютер не проходит проверку, разработчик приложения сам решает, как поступить: выдать предупреждение, ограничить функциональность или, в худшем случае, заблокировать запуск программы. Полноценный запуск нововведения запланирован на 2027 г., пока без более точной даты. Также пока нет информации, можно ли будет принудительно отключать такую проверку, например, для запуска старых программ.

Восемь проверок, чтобы блокировать всех

В состав службы «Базовая защита» войдут восемь функций безопасности. Первая – это «Процессор безопасности TPM 2.0» (Security processor TPM 2.0), который защищает конфиденциальные данные в оборудовании.

Сгенерировано ИИ Работать в Windows 11, вероятно, станет сложнее

Вторая – «Безопасная загрузка» (Secure boot), останавливает вредоносное ПО при запуске системы. Третья – «Безопасность на основе виртуализации» (Virtualization-based security), она изолирует критически важные процессы.

Четвертая функция носит название «Целостность памяти» (Memory integrity) и блокирует вредоносный код в защищенных частях Windows. Далее идет функция «Только подписанные драйверы» (Signed drivers only), которая, как видно из названия, загружает только подписанные драйверы.

Шестая функция «Сертифицированные Windows драйверы» (Windows-certified drivers), она разрешает работу только драйверов, соответствующих правилам подписи Windows. Седьмая – «Защита от отладчика ядра» (Kernel debugger protection), предотвращает обход средств безопасности Windows инструментами.

Наконец, восьмая функция – это «Защита от уязвимых драйверов» (Vulnerable driver protection). Она блокирует драйверы с известными уязвимостями.

Одной защиты всегда мало

Как пишет Windows Latest, современный софт, если он так или иначе связан с критическими данными, при запуске проводит собственные проверки. Например, банковские утилиты для ПК могут проверять наличие модуля TPM, а утилиты для борьбы с читерами в видеоиграх проверяют цифровую подпись драйверов.

Из этого следует, что новая служба «Базовая защита» в Windows 11 сама по себе может быть избыточной. Но она в итоге заменяет множество разрозненных проверок одним универсальным запросом. Приложения, которые обращаются к этой службе, получают либо однозначный ответ «да» или «нет», либо перечень отсутствующих компонентов, либо специальный токен, подтвержденный на уровне аппаратного обеспечения. Разработчики могут проверять этот токен на своих серверах – подделать его гораздо сложнее, чем результаты локальной проверки.

По заявлению Microsoft, разработчики могут выбрать один из сценариев, если проверка не пройдена: разрешить работу приложения, выдать предупреждение, ограничить доступ к отдельным функциям, или полностью заблокировать запуск.

Все идет по плану

Служба «Базовая защита» – это первый конкретный результат представленного в феврале 2026 г. плана Microsoft, направленного на то, чтобы по умолчанию допускать к работе только должным образом подписанные приложения и драйверы. Логан Айер (Logan Iyer), ведущий инженер платформы Windows, заявил тогда: «Windows должна оставаться открытой платформой, оставаясь при этом безопасной по умолчанию».

В стремлении сделать Windows 11 более безопасной инженеры Microsoft также внедрили в нее систему индивидуальных разрешений на доступ к камере и микрофону для настольных приложений. Почему Microsoft сделала это только сейчас – вопрос без ответа, ведь в мобильных платформах Apple iOS и Google Android такая защита работает годами.