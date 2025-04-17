Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость платформы для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных»

Nexign и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении испытаний работы платформы Nexign Data Integrator с СУБД «Ред База Данных». Совместное использование решений закрывает обширный пул задач по хранению, обработке и управлению потоками данных в организации.

Разработчик высокотехнологичных решений для различных отраслей экономики Nexign и разработчик программного обеспечения компания «Ред Софт» подтвердили корректную и стабильную совместную работу Nexign Data Integrator и СУБД «Ред База Данных 5.0». Совместимость с low-code-платформой для интеграции может быть интересна организациям, желающим включить в свою ИТ-инфраструктуру «Ред Базу Данных».

Nexign Data Integrator — это универсальная low-code-платформа для интеграции данных предприятия. Она в разы ускоряет обработку и управление потоками корпоративных данных, собирает их из разнородных источников и передает в другие системы. Решение позволяет определять и отслеживать изменения в данных, выявлять несоответствие информации в разных системах и автоматически ее корректировать. Nexign Data Integrator может полностью заменить такие зарубежные аналоги как Oracle Golden Gate и IBM InfoSphere DataStage, утверждают в Nexign.

СУБД «Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных. Команда «Ред Софт» самостоятельно и независимо развивает продукт, осуществляя техническую поддержку проекта на нескольких уровнях: от настройки, сопровождения и аудита до внесения сложных изменений в код СУБД. «Ред База Данных» полностью соответствует требованиям по безопасности информации к СУБД, утвержденным приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023г., и предлагает пользователям 4 класс защиты и 4 уровень доверия. В состав продукта входят инструменты разработки, мониторинга и администрирования.

«Управление данными напрямую влияет на качество бизнес-операций компании, реализацию ее стратегических целей. Nexign Data Integrator значительно упрощает процесс сбора данных, управление их трансформацией для пользователей СУБД «Ред База Данных». Наше решение также гарантирует высочайшую скорость передачи информации — может обрабатывать более 20 тыс. транзакций в секунду», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«СУБД «Ред База Данных» разработана для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности и может использоваться для хранения и обработки персональных данных. Продукт активно используется компаниями из отраслей, чья работа строго регламентируется, процессы подразумевают своевременное предоставление отчетности, быструю обработку больших объемов данных и их безопасное хранение. Nexign Data Integrator может стать дополнительным инструментом в работе наших пользователей, оптимизировать процессы управления потоками данных в организации», — сказал Роман Симаков, менеджер продукта СУБД «Ред База Данных» и заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153