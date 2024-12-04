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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нартов Максим



Рынок HR Tech 2024 1
04.12.2024 Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 1
02.10.2024 Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord 1
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 1
02.10.2024 Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд 1
17.09.2024 Максим Нартов -

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

 1
01.07.2024 Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
30.10.2023 На CNews Forum 2023 эксперт Nexign расскажет об эффективном подходе к импортозамещению ИТ-решений 1
26.10.2023 Платформа Nexign Mediation включена в реестр российского ПО 1
16.10.2023 Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
12.09.2023 Nexign выпустила продукт для обнаружения аномалий в метриках бизнес-процессов 1
01.11.2022 Nexign запустила платформу для сбора и трансформации данных сети телеком-операторов 1
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 2

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Нартов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 10
МегаФон 8805 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 4
ИКС 318 3
8213 3
Oracle Corporation 6688 3
SAP SE 5277 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
Ланит Интеграция 190 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
Flant - Флант 95 2
Ростелеком 9701 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Amdocs 132 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Такском - Taxcom 240 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Schneider Electric 575 1
HP Inc. 5685 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Atlassian 118 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Фора Банк 55 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Газпром нефть 618 1
Абсолют Банк 230 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
Группа Самолет 72 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
OKS Group 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 192 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 2
5G SA - 5G Standalone 28 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
FreePik 980 3
МегаФон - Nexign Mediation 4 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 2
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
МегаФон - Nexign Anomaly Detector 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Microsoft Windows 15657 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Atlassian - Confluence 113 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System 2 1
Microsoft Office 3734 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Шадаев Максут 1008 2
Аксенов Олег 44 2
Позднякова Ксения 25 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Абакумов Евгений 205 2
Калаев Дмитрий 21 2
Аксенов Константин 24 2
Нестеров Алексей 143 2
Наймарк Александр 7 2
Ульянов Николай 112 2
Бурченко Евгений 16 2
Тульчинский Станислав 57 2
Чаркин Евгений 296 2
Панченко Иван 138 2
Натрусов Артем 284 2
Егоров Владимир 82 2
Ежов Василий 42 2
Пшиченко Дмитрий 46 2
Роженцов Вадим 8 2
Пашинский Сергей 16 2
Рыль Иван 6 2
Гулидин Андрей 9 1
Горьков Игорь 19 1
Волынкин Алексей 7 1
Меденцев Константин 97 1
Саркисов Тигран 35 1
Шойтов Александр 78 1
Карпов Иван 78 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Леонов Алексей 79 1
Петров Артем 24 1
Коресталев Андрей 15 1
Рылеев Денис 16 1
Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 44 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Каушанский Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Ближний Восток 2943 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Европа Восточная 3075 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Таджикистан - Республика 859 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Экономический эффект 1067 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
CNews Инновация года - награда 111 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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