Nexign запустила платформу для сбора и трансформации данных сети телеком-операторов

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запустила новое OSS-решение для централизованного сбора и трансформации данных сети. Nexign Mediation представляет собой low-code-платформу, которая агрегирует данные с различного сетевого оборудования и из других источников. Платформа позволяет поставщикам услуг связи повысить безопасность, скорость и гибкость процессов сбора и анализа потоков данных, необходимых для последующего использования в тарификации и аналитике, и может обрабатывать не менее 1,5 млрд xDR в день.

Nexign Mediation является полностью российской разработкой, которая не содержит зарубежные коммерческие лицензии и компоненты. Платформа предусматривает быстрое и удобное добавление новых типов и форматов данных, устройств-источников и систем-получателей через расширение набора готовых плагинов и поддерживает сценарии 5G.

«Сети оператора ежедневно обрабатывают миллиарды служебных событий: данные поступают из распределенных локаций, с различного сетевого оборудования и в разных форматах. Чтобы воспользоваться этой информацией, провайдерам связи необходимы ИТ-системы, способные быстро обрабатывать большие объемы информации, обеспечивать их обогащение и доставку системам-потребителям, — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign. — Nexign Mediation является гибкой и масштабируемой платформой, которая помогает операторам собирать и анализировать данные и использовать их при решении бизнес-задач. Кроме того, она не зависит от сторонних коммерческих продуктов».

Платформа Nexign Mediation предоставляет пользователям доступ к визуальному конструктору по типу drag-n-drop для создания и запуска новых сценариев работы с данными. В то же время встроенная система мониторинга позволяет отслеживать работоспособность платформы и оперативно уведомлять оператора о выявленных проблемах. Nexign Mediation работает как с офлайн-, так и с онлайн-потоками. Она также может быть адаптирована под запросы клиента в процессе внедрения.

Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений Поддержка ИТ-отрасли

В основе Nexign Mediation лежит low-code-подход, который позволяет минимизировать необходимость привлечения разработчиков для конфигурации и поддержки. Платформа также использует базы данных с открытым исходным кодом, что снижает общую стоимость владения. Nexign Mediation соответствует международным отраслевым стандартам 3GPP и TM Forum и работает во всех типах сетей, включая 2G-5G, PSTN, VoIP, DSL, FTTX и GPON. Она поддерживает процесс непрерывной интеграции и доставки (CI/CD), технологии контейнеризации и масштабирования.