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Индексная книга (каталог) CNews*
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Drag&Drop Drag’n’Drop Drag-and-drop Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя

Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 GreenData добавила диаграмму Ганта для визуального управления проектами 1
01.07.2026 AggreGate MES: новое low-code-решение для управления производством 1
16.06.2026 Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения 1
27.05.2026 «Корус Консалтинг» выпустил корпоративную платформу на базе генеративного искусственного интеллекта «Авандок.ИИ» 1
25.05.2026 ARinteg выпустила новую версию архиватора ARZip 1
28.04.2026 Smart Monitor усилили модулем для отслеживания «здоровья» сервисов и систем МАЯК 1
10.04.2026 Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе 1
08.04.2026 Фармацевтическая компания «Валента Фарм» успешно завершила переход на отечественную платформу Optimacros 1
16.03.2026 SimpleOne выпустила обновление платформы 1.31.0 с расширением возможностей WYSIWYG и персональными фильтрами в конструкторе условий 1
05.03.2026 Eltex выпустила обновление ПО для линейки IP-камер 1
02.03.2026 «Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6 1
26.02.2026 Станислав Ежов, «Группа Астра»: Выигрывают те, кто строит не набор разрозненных «умных приблуд», а единую инфраструктурную платформу доверенного ИИ 1
17.02.2026 Что такое Low-code на самом деле и как это работает в бизнесе? Современные методы разработки и программирования 1
22.12.2025 Сертифицированная ФСТЭК виртуализация zVirt Max «догнала» коммерческую версию продукта по функциональности 1
08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
18.11.2025 Вышел новый релиз «Графиня 1.1.0»: улучшенные витрины данных и работа с переменными 1
17.11.2025 «Хи-Квадрат» представила новую версию платформы XSQUARE 1
11.11.2025 Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025» 1
29.10.2025 «Кросс-платформенные решения» представили платформу WPF-миграции 1
24.09.2025 Компания «Систем ИКС» усовершенствовала цифровую платформу STAQ с помощью новых полезных опций 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? 1
02.09.2025 «Календарь» в RuStore и видео без скачиваний: какие обновления получил «Яндекс 360» 1
06.08.2025 Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан 1
14.07.2025 Какая CRM подойдет вашей компании? Тест 1
26.06.2025 В CRM-платформе «Модус» ускорилась коммуникация с клиентами благодаря ИИ 1
23.06.2025 «Витро Софт» выпустила новую версию Vitro-CAD 1
11.06.2025 Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ 1
05.06.2025 Вышла новая версия DLP-системы Falcongaze SecureTower 7 Oxygen 1
28.05.2025 ITFB Group представила обновление конструктора форм на платформе интеллектуального управления контентом и заявками «Симфония» 1
23.04.2025 Как не ошибиться в выборе low-code платформы и обеспечить безопасную разработку 1
27.03.2025 Автоматизация контроля качества и больше удобства в обновленной речевой аналитике от BSS 1
06.02.2025 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые обновления, которые ускоряют работу команд 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
02.12.2024 Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как ускорить разработку в 2 раза 1
13.11.2024 GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI 1
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
23.09.2024 Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1 1

Публикаций - 255, упоминаний - 257

Drag&Drop и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Oracle Corporation 7074 28
Apple Inc 13154 13
Google LLC 12688 11
9594 9
Dell EMC 5180 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Samsung Electronics 11064 7
SAP SE 5601 7
Intel Corporation 12811 7
Creative Technology 273 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Sony 6739 6
Lenovo EMC - Iomega 177 5
X Corp - Twitter 2938 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Adobe Systems 1597 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
Secunia 98 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Huawei 4676 4
HP Inc. 5883 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
БАРС Груп 579 4
Salesforce - Tableau Software 123 4
Qlik - QlikTech 173 4
Теком 25 3
Broadcom - VMware 2610 3
Cisco Systems 5372 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Naumen - Наумен 752 3
Salesforce 498 3
Yahoo! 3726 3
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Альфа-Банк 1979 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Русагро - Тамбовский бекон 1 1
WordSteps - Вордстепс 2 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
American Express - Amex 338 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Федеральное казначейство России 1949 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 44
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