Индексная книга (каталог) CNews*
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Drag&Drop Drag’n’Drop Drag-and-drop Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 255, упоминаний - 257
Drag&Drop и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Дмитрий 32 2
|Rodwick Paul - Родвик Пол 12 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Гантимуров Андрей 9 2
|Федулов Кирилл 54 2
|Синицин Артур 7 1
|Матюшин Михаил 18 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Сологуб Денис 75 1
|Галкина Мария 2 1
|Павлов Александр 121 1
|Демидов Михаил 134 1
|Степанов Антон 71 1
|Соковнин Ярослав 2 1
|Лановенко Валерий 46 1
|Орлов Сергей 29 1
|Мыскин Роман 40 1
|Петренко Василий 2 1
|Дронова Наталья 2 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Романенко Денис 1 1
|Радченко Илья 17 1
|Овсянников Денис 23 1
|Полевой Василий 14 1
|Шевченко Антон 21 1
|Деверилин Павел 34 1
|Бодягин Иван 9 1
|Кузьмич Валерий 7 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Свирский Олег 7 1
|Осетров Виктор 5 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Чернышев Андрей 74 1
|TM Roh - Тэ Мун Ро 3 1
|Pataky Bill - Патаки Билл 2 1
|Карлсон Блейк 1 1
|Ramachandran Subhash - Рамачандран Субхаш 1 1
|Кольчугин Дмитрий 2 1
|Парменов Андрей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.