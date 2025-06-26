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В CRM-платформе «Модус» ускорилась коммуникация с клиентами благодаря ИИ

Вендор НОТА (ИТ-холдинг «Т1») обновил CRM-платформу «Модус»: основными нововведениями стали интуитивно понятный UI-редактор и система контроля взаимосвязей между компонентами, которые значительно упрощают разработку и внедрение продуктов. Также команда добавила ИИ-функционал, который повышает оперативность коммуникации с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Теперь бизнес-аналитики могут самостоятельно конструировать пользовательские интерфейсы без глубоких знаний программирования. Это стало возможным благодаря новому UI-редактору, который работает по принципу drag-and-drop: для создания экрана приложения достаточно просто перетащить нужные элементы на рабочую область. Такой подход существенно ускоряет разработку и снижает требования к техническим навыкам специалистов.

Еще одно улучшение — сервис управления зависимостями в микросервисной архитектуре. Он наглядно показывает, как изменения в одном компоненте повлияют на другие части системы. Это помогает разным командам легче согласовывать свои обновления и безопасно внедрять их без риска сломать работающую систему. По оценке команды платформы «Модус», инструмент позволяет предотвратить до 80% типовых проблем, связанных с координацией изменений.

Кроме того, в модуле «Контактный центр» внедрены технологии искусственного интеллекта. Умный IVR с потоковым распознаванием речи автоматически определяет суть обращения и передаёт сотруднику ключевую информацию, а также реализован виртуальный ассистент, который ведёт диалог с клиентом и отвечает на вопросы на основе базы знаний заказчика. В модуле клиентского сервиса ИИ анализирует обращения в электронной почте и чатах, определяет их категорию и перенаправляет по нужному бизнес-процессу.

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В модуле «Лояльность» появилась возможность отменять ранее выполненные действия, добавились новые типы событий (покупки, перелеты и другие), а также улучшился интерфейс для работы с разными типами участников программ лояльности. Дополнительно платформа получила функцию версионирования метамодели. Теперь пользователи могут отслеживать все изменения в бизнес-объектах, сравнивать разные версии и при необходимости возвращаться к предыдущим настройкам.

«Мы обновили «Модус» так, чтобы бизнес-команды могли быстрее запускать нужные сценарии и оперативно адаптировать продукт под свои процессы — без зависимости от разработчиков и технических специалистов. Благодаря новым инструментам наши клиенты тратят меньше времени и ресурсов на всех этапах — от проектирования до внедрения и сопровождения. Это особенно важно для крупных компаний, где изменения нужно вносить быстро и без риска для стабильности всей системы», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

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