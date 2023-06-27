Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
АО «БАРС Груп» в статусе спонсора секции «ИТ в госсекторе» представила российскую self-service BI-систему Analytic Workspace 20 июня в Москве на конференции CNews FORUM Кейсы 2023. Был показан реальный опыт применения системы для аналитики здравоохранения региона на примере создания ситуационного центра в Магаданской области.
Analytic Workspace – современная аналитическая BI-платформа, предназначенная для анализа и визуализации данных и поддержки в принятии управленческих решений.
Отличается простотой освоения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik.
Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар:
Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Обзор фишек.
Расскажем в прямом эфире о принципах работы и особенностях российской self-service BI-системы Analytic Workspace, а затем покажем ее в действии. Ответим на все интересующие вопросы как технического, так и административного характера. Вебинар будет полезен руководителям, маркетологам, аналитикам, а также менеджерам BI-проектов.
Дата проведения: 29 июня 2023 г. c 11:00 до 12:00
Место проведения: вебинар
Организатор: Analytic Workspace
Регистрация по ссылке
Что будет на вебинаре:
1. Расскажем о BI-продукте Analytic Workspace — как создавалось self-service BI-решение, закрывающее полный цикл работы с данными и подходящее как для крупного, так и для среднего и даже малого бизнеса
2. Залезем под капот — архитектура, внедрение, интеграции и безопасность данных
3. Узнаем, как реализован в Analytic Workspace ETL-слой для обработки и трансформации данных и как организовано хранение данных
4. Разберемся, какие типы источников поддерживает Analytic Workspace и узнаем, как справиться с источниками, которые не подключаются напрямую
5. Соберем модель данных в Analytic Workspace drag-and-drop способом и расскажем, как заполнять расчетные (вычисляемые) поля с помощью SQL-запросов
6. Познакомимся с 20+ предустановленных типов визуализаций и узнаем, как в Analytic Workspace создавать собственные виджеты с использованием HTML, CSS и JS благодаря встроенной интеграции с Echart
7. Расскажем о возможностях быстрого старта в Analytic Workspace
Ждем вас на вебинаре! Добавляйте дату в календарь, чтобы не пропустить.■ Токен: Kra23pVB9Рекламодатель: АО "Барс груп"ИНН/ОГРН: 1655251590 / 1121690063923Сайт: https://bars.group/