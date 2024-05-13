ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux

Компания «Теком», разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций, анонсировала обновление отечественной системы автоматического контроля технического качества медиафайлов. Принципиальным новшеством стала возможность развёртывания системы ORBOX с помощью готовых Docker-контейнеров. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Использование Docker позволяет решить сразу несколько задач, связанных со скоростью внедрения и безопасностью: процесс внедрения и масштабирования занимает гораздо меньше времени. В случае, если понадобится сменить ОС, ORBOX можно быстро перенести в другую инфраструктуру; ORBOX работает изолированно, без доступа к основной операционной системе и возможности повлиять на её работу; обновление открывает широкие возможности для работы с операционными системами на базе Linux. ORBOX в контейнере Docker легко запускается и работает на различных ОС, включая CentOS 7, Debian 11, Ubuntu 20.04 LTS, РЕД ОС 7 и др.

В новой версии стала доступна поддержка формата M2P, а также усовершенствован алгоритм работы теста на детектирование каше.

Изменения коснулись и медиаплеера системы. В нем появилась поддержка добавления файлов с помощью простого перетаскивания мышью (Drag&Drop), а также отображение метаданных для просмотра полной информации о файле.

Система автоматического контроля технического качества медиафайлов ORBOX включена в Реестр российского ПО.