Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты

Компания «Теком», разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций, анонсировала новый релиз отечественной системы автоматического контроля технического качества медиафайлов ORBOX. С новой версией пользователи получат полностью переработанные pdf-отчеты о проверке, поддержку облачных источников Yandex Object Storage, а также доступ к упрощенной загрузке файлов с помощью приложения Drag&Drop. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Быстрая загрузка файлов

В новой версии ORBOX доступно приложение Drag&Drop, которое позволяет отправлять файлы на проверку с помощью простого перетаскивания мышью. Это дает возможность указывать в настройках одно хранилище и не прописывать путь к каждому watchfolder'у с медиафайлами, упрощая процесс загрузки.

Новый дизайн и гибкие настройки отчетов

Обновленный дизайн pdf-отчетов предоставляет более наглядную статистику и краткую сводку по проведенным тестам.

При настройке отчетов пользователи могут выбирать группировку по категориям тестов (аудио, видео и метаданные) или по статусу (Успешно, Провалено и другие). Также доступна настройка отображения описания анализируемых файлов, что обеспечивает более удобное использование отчетов.

Появилась возможность выбирать описание проанализированного файла - от отдельного названия до варианта, включающего полный путь к медиаконтенту. В самом отчете доступна система гиперссылок, которая позволит быстро перейти к подробной информации по результатам каждого теста.

Дополнительные настройки отчетов: добавление или удаление расширенных метаданных файла в отчете; указание настроек, с которыми выполнялись тесты; включение информации о проанализированных аудиодорожках; отображение результатов тестов со статусами «Ошибка», «Отменено» и «Пропущено» в упрощенной форме.

Для каждой рабочей группы система предоставляет возможность настроить вид отчета по необходимым параметрам.

Поддержка Yandex Object Storage

ORBOX продолжает расширять количество поддерживаемых источников. Теперь пользователи могут развернуть систему в инфраструктуре Яндекс и загружать файлы на проверку из Yandex Object Storage.

Тесты ORBOX: обновляемся и ускоряемся

Существенное улучшение получил тест «Gamut-ошибки», соответствующий стандарту EBU R103. При проверке можно указать границы битности, выбрать настройки по предварительной обработке кадра и возможность не учитывать некоторые параметры видео.

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В тест «Черные полосы по краям» добавилась возможность проверить видео на отсутствие каше, а в тесте «Профиль и уровень формата» стала доступна проверка наличия информации о профиле и уровне формата без указания конкретного ожидаемого значения. Также была оптимизирована скорость проверок на цветные кадры», Gamut-ошибки, баланс белого/черного.

Обновление плеера

Улучшенный плеер предоставляет дополнительные инструменты для просмотра результатов анализа медиафайлов, а именно - визуальное отображение вектороскопа и осциллоскопа. Также добавлены настройки маппинга аудиоканалов в плеере в соответствии с маппингом, согласно которому файл был проанализирован системой.

В управление плеером добавились возможности: запустить или остановить проигрывание файла с помощью нажатия мышью на экран; управлять видеоплеером с помощью сочетания клавиш; выгрузить медиафайл.

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Компания «Теком» – российский разработчик программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

Система контроля качества медиафайлов ORBOX – собственная разработка компании «Теком». Программный продукт автоматически проверяет медиафайлы на соответствие техническим требованиям вещателей, производителей и поставщиков контента. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций России.