В «Яндекс Браузере» для организаций стало больше возможностей для защиты информации

В «Яндекс Браузере» для организаций появились новые групповые политики для защиты информации. Теперь администраторы могут добавлять на веб-страницы цифровые водяные знаки, управлять работой буфера обмена и функцией drag-and-drop в браузере. Это поможет еще надежнее защитить конфиденциальные данные. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Цифровые водяные знаки — это QR-коды, которые размещают на веб-страницах с важной информацией, чтобы защитить её от утечки. Такие QR-коды видны на скриншотах и фотографиях экрана и содержат информацию о просмотре страницы, например, с какого устройства ее открывали. Цифровые водяные знаки можно добавлять как на внутренние, так и на внешние ресурсы, где компания хранит данные. Для этого достаточно указать список сайтов, где нужно разместить QR-коды, задать их размер, количество и прозрачность.

Новые групповые политики позволяют настроить работу функции drag-and-drop, которая помогает переносить информацию, загружать ее в хранилища, прикреплять файлы и изображения к письмам. Теперь ИT-администраторы или сотрудники службы безопасности могут составить список сайтов, для которых функция drag-and-drop не будет работать. А значит, важные тексты, изображения и другие данные не окажутся за пределами компании.

Также появилась возможность задать размер данных (текста, изображений и т. д.), которые сотрудники могут скопировать в буфер обмена или, наоборот, вставить из буфера обмена. Это позволит защитить конфиденциальную информацию, не отключая полностью функцию копирования — эта опция была внедрена ранее.

Новые возможности доступны в расширенной версии Браузера для организаций. Помимо новых функций для защиты данных, в нём теперь есть дополнительные опции для фильтрации файлов и сайтов, а еще — возможность ограничить вход в «Яндекс ID» под личными аккаунтами. Кроме того, в трансляции событий в системы мониторинга информационной безопасности (SIEM) появились дополнительные типы событий.

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«Яндекс Браузер для организаций» — безопасное решение с выделенной техподдержкой и удобными инструментами администрирования для компаний любого масштаба. Он входит в реестр российского ПО, работает на Windows, macOS, совместим с российскими ОС на базе Linux и доступен на Android. Корпоративный браузер полноценно работает в закрытых сетевых контурах, предлагает множество групповых политик для гибкой настройки и поддерживает электронные подписи «КриптоПро», сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ.