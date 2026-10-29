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ФСБ РФ ЦЛСЗ Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

СОБЫТИЯ


29.10.2026 MONT и «СерчИнформ» начали партнерство в области защиты данных и противодействия внутренним угрозам 1
28.03.2024 Как устроены сертификаты безопасности для операционных систем 2
16.05.2022 «СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ 2
26.05.2021 Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 1
16.11.2017 В России хотят создать мегарегулятора информационной безопасности, взяв пример с США 1
16.11.2016 «Киберника» получила бессрочную лицензию ФСБ РФ на деятельность в области криптографии 1
26.11.2015 «КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств 1
17.04.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ планирует создать рабочую группу по ИБ 1
22.02.2002 "Черус" получила лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ФСБ РФ ЦЛСЗ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9722 2
Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 1
Simplity - Вымпел-ПрофИТ 2 1
Chloride Group PLC 18 1
Черус 22 1
Cisco Systems 5387 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 533 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
Fortinet 458 1
SAS Institute 1091 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 141 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Legrand 82 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 199 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 131 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 67 1
Киберника 16 1
Tenable Security 16 1
SDMO 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Daikin Industries 64 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 158 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1287 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2477 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 173 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 42 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 693 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 662 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 516 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 256 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 233 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 376 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
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Казахстан - Республика 6154 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1202 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 2
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности 15 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2478 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 1
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Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
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