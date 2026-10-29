Индексная книга (каталог) CNews*
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ФСБ РФ ЦЛСЗ Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
ФСБ РФ ЦЛСЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Земцов Анатолий 3 1
|Першов Александр 2 1
|Докучаев Владимир 2 1
|Шур Борис 1 1
|Золотников Александр 4 1
|Путин Владимир 3485 1
|Парфентьев Алексей 191 1
|Макаров Алексей 69 1
|Грибов Андрей 74 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Пивоваров Владимир 9 1
|Павлов Александр 128 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Беляев Леонид 14 1
|Голобоков Владимир 7 1
|Юрасова Людмила 4 1
|Рябко Сергей 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.