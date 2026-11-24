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Simplity Вымпел-ПрофИТ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 1 092 638 763 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.11.2026
|Simplity и «Диасофт» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
|16.05.2022
|«СёрчИнформ» внедрил российский софт для ИБ в более чем 70 компаниях РФ 2
|26.04.2022
|Simplity выбрала продукты «Сёрчинформ» для защиты клиентов 4
Simplity и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 795 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 830 1
|Парфентьев Алексей 194 2
|Вокуев Валерий 1 1
|Павлов Александр 130 1
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