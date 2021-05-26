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Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты

Платформа для цифрового взаимодействия с Росреестром Smartdeal получила лицензию ФСБ России в области криптозащиты информации. Таким образом государство подтвердило, что на платформе созданы все условия для безопасных сделок.

Документ выдан Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. Это расширенная лицензия: в отличие стандартного разрешения, с которым работают большинство компаний на рынке, она позволяет не только шифровать данные, но и создавать информационные и телекоммуникационные системы с использованием криптографии. Это значит, что продукты и сервисы Smartdeal способны обеспечить безопасность на всех этапах – будь то электронная подпись, которую клиент ставит в своем смартфоне, проведение ипотечной сделки с банком или передача данных в Росреестр.

Для банков лицензия гарантирует надежность ипотечной сделки и исключает угрозу мошенничества, связанного с дистанционной выдачей кредита. Службы безопасности крупных банков, работающих со Smartdeal, и ранее подтверждали качество сервисов платформы после собственных проверок. Компания включена в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора, ее средства аппаратного шифрования и каналы связи сертифицированы и соответствуют ГОСТам и федеральным законам.

Алексей Макаров, основатель и генеральный директор Smartdeal, сказал: «Именно расширенная лицензия наиболее полно отражает специфику нашей работы. Мы создаем комплексную платформу, которая включает в себя элементы криптографической защиты от известных российских вендоров. К нам все чаще обращаются крупные игроки рынка, особенно с государственным участием, которым нужно официальное подтверждение того, что наши решения отвечают самым высоким требованиям. Теперь такое подтверждение есть. Более того, расширенная лицензия – редкость, поэтому, по сути, государство признает нас самой защищенной платформой электронных сделок с недвижимостью».

Дмитрий Степанов

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