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Krishna Arvind Кришна Арвинд



14.04.2025 Россияне боятся ИИ. Они опасаются, что работодатели хотят не облегчить их труд, а уволить 2
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 2
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM 2
19.09.2024 IBM тайком увольняет тысячи специалистов, заставляя подписывать NDA. В зоне риска опытные программисты, продажники и саппорт 2
25.07.2024 Пробудилась тупиковая технология, которой более полувека, прародитель суперкомпьютеров и серверов. Продажи растут, производитель купается в деньгах 2
24.06.2024 На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин 2
19.02.2024 Из-за ИИ уволено больше работников, чем готовы признать работодатели 2
01.09.2023 IBM, обещавшая никогда не развивать технологию распознавания лиц, построит систему распознавания для властей Великобритании 2
19.07.2023 IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд 2
14.07.2023 Россия в «квантовом мире»: прогресс несмотря на санкции 1
05.05.2023 Удаленщикам грозят «смертью» карьеры, если те не вернутся в офисы. Им придется забыть о новых должностях и высоких зарплатах 2
02.05.2023 IBM уволит 7800 офисных клерков, чтобы заменить их на ИИ 2
26.04.2023 Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех 2
16.11.2022 IBM закрывает облачную платформу интернета вещей Watson, не предложив альтернативы 2
13.07.2022 Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat» 2
07.06.2022 IBM уничтожила свой бизнес в России 3
13.05.2022 IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности 2
21.04.2022 IBM впервые в истории раскрыла свою выручку в России 2
07.04.2022 IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеров 2
06.03.2022 IBM уходит из России. Под угрозой увольнения сотни ее российских сотрудников 2
24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли 2
10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году 1
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 4
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян 3
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 2
08.10.2020 В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании 2
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать 2
07.04.2020 Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM 2
31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 2
02.08.2019 IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat 1
20.03.2018 IBM выпустила ПК размером с «кристалл соли». Видео 2
02.11.2017 IBM переносит облачные решения в инфраструктуру заказчика 1
18.05.2016 IBM и Иллинойсcкий университет создадут исследовательский центр систем когнитивных вычислений 1
16.10.2012 IBM расширила семейство семейство интегрированных экспертных систем PureSystems 2
06.06.2012 IBM завершает приобретение поставщика ПО для анализа и систематизации «Больших данных» 2
27.04.2012 IBM покупает поставщика ПО для анализа «Больших данных» Vivisimo 2
04.04.2012 Новое ПО IBM ускоряет принятие решений в эру «Больших данных» 2
08.02.2010 IBM купила разработчика решений для управления данными Initiate Systems 2
11.06.2009 IBM поможет управлять информацией в течение всего её жизненного цикла 2
31.10.2008 IBM представила универсальную технологию кэширования для баз данных 2

Публикаций - 41, упоминаний - 81

Krishna Arvind и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9463 40
Red Hat 1321 11
Microsoft Corporation 24773 8
Google LLC 11903 6
Oracle Corporation 6745 6
Apple Inc 12224 5
IBM Information Management 16 5
Amazon Inc - Amazon.com 3034 4
Cisco Systems 5141 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 4
IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 38 3
Intel Corporation 12264 3
SAP SE 5316 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Red Hat Consulting 9 2
IBM Garage 7 2
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 2
IBM Hybrid Cloud 4 2
AMD - Advanced Micro Devices 4280 2
Samsung Electronics 10341 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 2
IBM - Vivisimo 5 2
Alibaba Group 431 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
HP Inc. 5708 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
Xerox 1143 1
IBM Technology 14 1
IBM Cloud & Cognitive Software 1 1
AnyVision 6 1
Clearview AI 9 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
Cerner 13 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Bank of America - Банк Америки 262 3
РЖД - Российские железные дороги 1932 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 2
Unsplash 933 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Francisco Partners Management 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Почта России ПАО 2145 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 513 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
РЖД строй 9 1
Microsoft - LinkedIn 657 1
Совкомбанк Совесть 274 1
UPS 207 1
BlackRock 35 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1246 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 437 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 6
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 5
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CNBC - Consumer News and Business Channel 200 3
The Verge - Издание 566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1289 2
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