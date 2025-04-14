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Krishna Arvind Кришна Арвинд
Krishna Arvind и организации, системы, технологии, персоны:
|ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
|Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
|IDC - International Data Corporation 4913 4
|Fortune Global 500 286 2
|IBM Research 108 2
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Fortune Global 100 140 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
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