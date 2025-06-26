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Титов Николай


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 1
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Титов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 13 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
A.T.Legal 14 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1024 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10647 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 250 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
IBM DB2 372 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 44 1
Лозовая Екатерина 6 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Беларусь - Белоруссия 5858 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Украина 7683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7655 1
Ведомости 1092 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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