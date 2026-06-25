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Терн ГК Tern Group
АО «Терн» (Tern Group) — это российский системный интегратор и поставщик решений в области бизнес-аналитики (BI) и управления эффективностью предприятия (CPM). Компания была основана в 1991 году и более трёх десятилетий работает на рынке информационных технологий, специализируясь на автоматизации процессов принятия управленческих решений. Организационно структура представляет собой группу компаний, куда входит также АО «Ксема», занимающаяся направлением бюджетирования и финансового планирования. Юридическое лицо зарегистрировано 3 февраля 2009 года (ИНН 7727683754, ОГРН 1097746052887), однако история бренда насчитывает более 30 лет. Руководителем компании с 2009 года выступает Екатерина Александровна Лозовая.
Деятельность и компетенции
Основная специализация Tern Group — разработка, внедрение и сопровождение корпоративных информационно-аналитических систем. Компания работает с задачами аналитики данных, визуализации, бюджетирования, корпоративной отчетности и предсказательной аналитики (Data Mining). В своей деятельности «Терн» использует как собственные разработки, так и технологии мировых вендоров. Исторически компания тесно сотрудничала с Business Objects (позже приобретенным SAP), став его эксклюзивным дистрибьютором в России и СНГ в 1997 году. Также в портфель партнеров входят TIBCO Software (система Spotfire), Microsoft (уровень Gold Partner в Data Analytics), Prophix Software и ранее IBM.
Ключевые услуги включают:
- ИТ-консалтинг в области бизнес-аналитики.
- Построение аналитических хранилищ данных (DWH).
- Внедрение систем корпоративного планирования и контроля (CPM).
- Обучение пользователей ПО SAP BusinessObjects, TIBCO Spotfire, Prophix.
- Техническая поддержка внедренных решений.
Финансовые показатели и участие в госзакупках
Согласно данным открытых источников за 2025 год, выручка компании составила 224,3 млн рублей, чистая прибыль — 13,1 млн рублей. Стоимость бизнеса оценивается примерно в 214 млн рублей. Компания участвует в государственных и коммерческих торгах. Зафиксировано участие в 78 тендерах, из которых победа одержана в 44 случаях. Одним из ключевых заказчиков в сфере госзакупок выступает ПАО «Транснефть».
Судебные разбирательства: иск Банка России
В последние годы компания стала участником резонансного судебного спора с Центральным банком РФ. В августе 2021 года «Терн» выиграл контракт на техподдержку продуктов IBM (AIX, DB2, WebSphere) для ЦБ. Сумма контракта включала почти 15,2 млн рублей за поддержку и свыше $26,8 млн (около 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.
В ноябре 2024 года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Терна» около 255 млн рублей в счет неосновательного обогащения. Претензии регулятора связаны с невозможностью полного исполнения обязательств из-за санкций против IBM и прекращения поставок со стороны американского вендора. Компания просила рассмотреть дело в закрытом режиме, ссылаясь на необходимость сохранения служебной таймы и риска уголовного преследования сотрудников за использование санкционного ПО.
22 января 2025 года Арбитражный суд Москвы полностью отказал Центральному банку в удовлетворении иска. Суд принял сторону ответчика, признав необоснованными требования регулятора о возврате средств и уплате процентов.
Клиенты и партнерства
Среди клиентов компании числятся крупные государственные и частные структуры:
- Центральный банк РФ и Национальный банк Республики Беларусь (государственный сектор, финансовый контроль).
- Сбербанк (создание ситуационного центра для мониторинга филиалов).
- Газпромбанк, ВТБ, Кредит Урал Банк (банковский сектор, BI-системы).
- ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл» (нефтегазовый сектор).
- ООО «Мостотрест» (строительство, система поддержки принятия решений на базе SAP BusinessObjects).
- Объединенная редакция изданий Мэра и Правительства Москвы (госзакупки, аналитика).
Компания имеет представительства в Чехии и Казахстане, что указывает на международный масштаб деятельности в прошлом.
Рейтинги и участие в отраслевых мероприятиях
Tern Group регулярно участвует в профильных конференциях. Компания была партнером и спикером на форумах CNews Forum, где эксперты (например, Эдуард Федечкин) выступали с докладами по безопасности банков и развитию BI-аналитики.
Конкуренция
На российском рынке системной интеграции и BI-решений основными конкурентами выступают:
Зарубежными аналогами технологий, с которыми работает или конкурирует компания на уровне продуктов, являются SAP SE (Германия), IBM (США), Microsoft (США), TIBCO Software (США).
Цитата руководителя
В контексте развития технологий бизнес-аналитики, Екатерина Лозовая отмечала важность локализации и расширения возможностей ПО для интеграции с внешними контрагентами: «Локализация расширяет область применения этого ПО в компаниях, уже использующих англоязычные версии, и позволяет им подключить к ресурсам информационных систем поставщиков, партнеров и заказчиков».
Информация актуальна на 25.06.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
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ает предприятию готовую, сбалансированную систему. Сокращение интеграционного цикла ускоряет получение ценности от данных и позволяет быстрее принимать решения», - сказала Екатерина Лозовая, директор Tern Group.
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Терн ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Федечкин Эдуард 58 53
|Михалев Александр 26 9
|Лежнев Федор 47 9
|Власов Максим 24 8
|Кибалко Кирилл 46 8
|Лобанов Максим 49 8
|Лозовая Екатерина 8 8
|Князев Андрей 17 8
|Григоренко Вадим 58 8
|Крутько Иван 27 8
|Галкин Николай 140 8
|Смирнов Максим 68 8
|Кирьянова Александра 169 8
|Нерадовский Константин 18 7
|Погорелов Руслан 8 7
|Руденко Антон 7 7
|Глазков Александр 151 7
|Панченко Иван 197 7
|Батай Илья 59 7
|Подбуцкий Георгий 44 7
|Погорелова-Триппель Наталья 28 7
|Урусов Виктор 157 6
|Заянц Илья 57 6
|Козлов Павел 21 6
|Глухов Иван 35 6
|Пирогова Ирина 31 6
|Аникин Дмитрий 68 6
|Желтухин Вадим 72 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Михалев Евгений 98 6
|Нестеров Алексей 175 6
|Беляев Владислав 104 6
|Катамадзе Анна 133 6
|Ермолаев Артем 379 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Воробьев Александр 42 6
|Серова Елена 320 6
|Аветисян Арутюн 42 5
|Петухов Антон 62 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|Intelligent Enterprise 27 2
|Металлоснабжение и сбыт 18 2
|CNews TV 747 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Information Age 2 1
|Ведомости 1466 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
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