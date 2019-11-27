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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Терн ГК
Tern Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 51
Терн ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федечкин Эдуард 32 3
|Гришин Александр 10 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Федечкин Сергей 19 2
|Патрин Максим 31 2
|Кузьминов Илья 8 1
|Синегубкин Сергей 1 1
|Поляков Анатолий 1 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Терехов Андрей 28 1
|Поляков Евгений 14 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Костерин Олег 2 1
|Леушев Андрей 63 1
|Крысина Ольга 109 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Шаман Александр 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Лосев Сергей 43 1
|Галкин Андрей 19 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Степанов Антон 56 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Гришина Дарья 15 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Макаров Игорь 5 1
|Куликов Александр 16 1
|Евсин Александр 10 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Солопов Вячеслав 14 1
|Васильев Евгений 93 1
|Мунерман Илья 4 1
|Артамонова Мария 5 1
|Рагулин Лев 4 1
|Картышев Алексей 6 1
|Молчанский Андрей 2 1
|CNews Analytics 1991 9
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770056, в очереди разбора - 673738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770056, в очереди разбора - 673738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru