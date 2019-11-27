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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Терн ГК
Tern Group


27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
16.11.2016 «Терн» приняла участие в CNews Forum 2016 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
03.10.2014 BI может обходиться без математиков и айтишников 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
22.09.2014 Prophix Software вошла в список крупнейших ИТ-компаний 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
25.06.2014 Большинство российских BI-проектов успешны 2
19.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
06.06.2014 Конференция CNews: «BI: новые возможности для бизнеса» 1
26.05.2014 В Москве пройдет конференция «Технологии Business Intelligence на службе современного бизнеса» 1
12.05.2014 В Москве пройдет конференция «Технологии BI на службе современного бизнеса» 2
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
07.10.2013 BI монетизирует бизнес 1
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
18.06.2013 BI: новая волна спроса 1
07.06.2013 Бизнес-аналитика: спрос стал массовым 1
27.12.2012 Определены победители конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты» 1
19.10.2012 BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется 1
08.10.2012 BI-инструменты: как завоевать сердца бизнес-пользователей? 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
19.09.2012 «Терн» рассказала об основных направлениях развития бизнес-аналитики в финансовом секторе 3
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
10.07.2012 CNews TV. В гостях у "Терна": BI во всей красе 1
04.07.2012 Россия: Рынок бизнес-аналитики достиг $800 млн 1
13.06.2012 В Москве прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн» 1
11.05.2012 Конференция «Технологии Business Intelligence на службе современного бизнеса» 1
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1

Публикаций - 44, упоминаний - 51

Терн ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 12
Microsoft Corporation 11168 9
IBM 3557 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Ланит ГК 1160 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
BMC Software 40 1
Eastman Kodak 102 1
Интерфакс ЛАБ 2 1
Navteq 110 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface 6 1
Canon 590 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Код Безопасности 365 1
Инфосистемы Джет 675 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Informatica 75 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Naumen - Наумен 342 1
SAS Institute 597 1
Toshiba Corporation 1103 1
Facebook 3768 1
Открытие ФК 538 5
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Альфа-Банк 1127 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ВТБ24 583 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Global CIO 28 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
PwC Россия 6 1
Уралсиб Банк 390 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Аэроклуб 13 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Утконос 99 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Avito - Авито 171 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
Big Data - Большие данные 1136 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Flash 480 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
Microsoft Excel 438 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
Microsoft Office 1950 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Терн Аналитика - TernAnalytics 1 1
BMC Control-M 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
IBM Bluemix 38 1
DataSpace ЦОД 18 1
Naumen Erudite 12 1
Microsoft Power BI 113 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
IBM Power AI 4 1
Kioxia KumoScale 2 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Федечкин Эдуард 32 3
Гришин Александр 10 2
Соловьев Алексей 60 2
Бахвалов Андрей 18 2
Федечкин Сергей 19 2
Патрин Максим 31 2
Кузьминов Илья 8 1
Синегубкин Сергей 1 1
Поляков Анатолий 1 1
Крухмалева Яна 3 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Терехов Андрей 28 1
Поляков Евгений 14 1
Кирьянова Александра 42 1
Костерин Олег 2 1
Леушев Андрей 63 1
Крысина Ольга 109 1
Дюгаев Евгений 12 1
Шаман Александр 3 1
Зарьянов Алексей 11 1
Лосев Сергей 43 1
Галкин Андрей 19 1
Сапельников Сергей 100 1
Степанов Антон 56 1
Новожилова Варвара 3 1
Гришина Дарья 15 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Макаров Игорь 5 1
Куликов Александр 16 1
Евсин Александр 10 1
Кириченко Игорь 41 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Буйлов Юрий 13 1
Солопов Вячеслав 14 1
Васильев Евгений 93 1
Мунерман Илья 4 1
Артамонова Мария 5 1
Рагулин Лев 4 1
Картышев Алексей 6 1
Молчанский Андрей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Европа 3788 2
Казахстан - Республика 2650 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Турция - Турецкая республика 956 1
США - Кремниевая долина 399 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Восточная Европа 1691 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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