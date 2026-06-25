Терн ГК - Tern Group

АО «Терн» (Tern Group) — это российский системный интегратор и поставщик решений в области бизнес-аналитики (BI) и управления эффективностью предприятия (CPM). Компания была основана в 1991 году и более трёх десятилетий работает на рынке информационных технологий, специализируясь на автоматизации процессов принятия управленческих решений. Организационно структура представляет собой группу компаний, куда входит также АО «Ксема», занимающаяся направлением бюджетирования и финансового планирования. Юридическое лицо зарегистрировано 3 февраля 2009 года (ИНН 7727683754, ОГРН 1097746052887), однако история бренда насчитывает более 30 лет. Руководителем компании с 2009 года выступает Екатерина Александровна Лозовая.

Деятельность и компетенции

Основная специализация Tern Group — разработка, внедрение и сопровождение корпоративных информационно-аналитических систем. Компания работает с задачами аналитики данных, визуализации, бюджетирования, корпоративной отчетности и предсказательной аналитики (Data Mining). В своей деятельности «Терн» использует как собственные разработки, так и технологии мировых вендоров. Исторически компания тесно сотрудничала с Business Objects (позже приобретенным SAP), став его эксклюзивным дистрибьютором в России и СНГ в 1997 году. Также в портфель партнеров входят TIBCO Software (система Spotfire), Microsoft (уровень Gold Partner в Data Analytics), Prophix Software и ранее IBM.

Ключевые услуги включают:

ИТ-консалтинг в области бизнес-аналитики.

Построение аналитических хранилищ данных (DWH).

Внедрение систем корпоративного планирования и контроля (CPM).

Обучение пользователей ПО SAP BusinessObjects, TIBCO Spotfire, Prophix.

Техническая поддержка внедренных решений.

Финансовые показатели и участие в госзакупках

Согласно данным открытых источников за 2025 год, выручка компании составила 224,3 млн рублей, чистая прибыль — 13,1 млн рублей. Стоимость бизнеса оценивается примерно в 214 млн рублей. Компания участвует в государственных и коммерческих торгах. Зафиксировано участие в 78 тендерах, из которых победа одержана в 44 случаях. Одним из ключевых заказчиков в сфере госзакупок выступает ПАО «Транснефть».

Судебные разбирательства: иск Банка России

В последние годы компания стала участником резонансного судебного спора с Центральным банком РФ. В августе 2021 года «Терн» выиграл контракт на техподдержку продуктов IBM (AIX, DB2, WebSphere) для ЦБ. Сумма контракта включала почти 15,2 млн рублей за поддержку и свыше $26,8 млн (около 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.

В ноябре 2024 года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Терна» около 255 млн рублей в счет неосновательного обогащения. Претензии регулятора связаны с невозможностью полного исполнения обязательств из-за санкций против IBM и прекращения поставок со стороны американского вендора. Компания просила рассмотреть дело в закрытом режиме, ссылаясь на необходимость сохранения служебной таймы и риска уголовного преследования сотрудников за использование санкционного ПО.

22 января 2025 года Арбитражный суд Москвы полностью отказал Центральному банку в удовлетворении иска. Суд принял сторону ответчика, признав необоснованными требования регулятора о возврате средств и уплате процентов.

Клиенты и партнерства

Среди клиентов компании числятся крупные государственные и частные структуры:

Компания имеет представительства в Чехии и Казахстане, что указывает на международный масштаб деятельности в прошлом.

Рейтинги и участие в отраслевых мероприятиях

Tern Group регулярно участвует в профильных конференциях. Компания была партнером и спикером на форумах CNews Forum, где эксперты (например, Эдуард Федечкин) выступали с докладами по безопасности банков и развитию BI-аналитики.

Конкуренция

На российском рынке системной интеграции и BI-решений основными конкурентами выступают:

Зарубежными аналогами технологий, с которыми работает или конкурирует компания на уровне продуктов, являются SAP SE (Германия), IBM (США), Microsoft (США), TIBCO Software (США).

Цитата руководителя

В контексте развития технологий бизнес-аналитики, Екатерина Лозовая отмечала важность локализации и расширения возможностей ПО для интеграции с внешними контрагентами: «Локализация расширяет область применения этого ПО в компаниях, уже использующих англоязычные версии, и позволяет им подключить к ресурсам информационных систем поставщиков, партнеров и заказчиков».

Информация актуальна на 25.06.2026