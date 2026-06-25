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Терн ГК Tern Group

Терн ГК - Tern Group

АО «Терн» (Tern Group) — это российский системный интегратор и поставщик решений в области бизнес-аналитики (BI) и управления эффективностью предприятия (CPM). Компания была основана в 1991 году и более трёх десятилетий работает на рынке информационных технологий, специализируясь на автоматизации процессов принятия управленческих решений. Организационно структура представляет собой группу компаний, куда входит также АО «Ксема», занимающаяся направлением бюджетирования и финансового планирования. Юридическое лицо зарегистрировано 3 февраля 2009 года (ИНН 7727683754, ОГРН 1097746052887), однако история бренда насчитывает более 30 лет. Руководителем компании с 2009 года выступает Екатерина Александровна Лозовая.

Деятельность и компетенции

Основная специализация Tern Group — разработка, внедрение и сопровождение корпоративных информационно-аналитических систем. Компания работает с задачами аналитики данных, визуализации, бюджетирования, корпоративной отчетности и предсказательной аналитики (Data Mining). В своей деятельности «Терн» использует как собственные разработки, так и технологии мировых вендоров. Исторически компания тесно сотрудничала с Business Objects (позже приобретенным SAP), став его эксклюзивным дистрибьютором в России и СНГ в 1997 году. Также в портфель партнеров входят TIBCO Software (система Spotfire), Microsoft (уровень Gold Partner в Data Analytics), Prophix Software и ранее IBM.

Ключевые услуги включают:

  • ИТ-консалтинг в области бизнес-аналитики.
  • Построение аналитических хранилищ данных (DWH).
  • Внедрение систем корпоративного планирования и контроля (CPM).
  • Обучение пользователей ПО SAP BusinessObjects, TIBCO Spotfire, Prophix.
  • Техническая поддержка внедренных решений.

Финансовые показатели и участие в госзакупках

Согласно данным открытых источников за 2025 год, выручка компании составила 224,3 млн рублей, чистая прибыль13,1 млн рублей. Стоимость бизнеса оценивается примерно в 214 млн рублей. Компания участвует в государственных и коммерческих торгах. Зафиксировано участие в 78 тендерах, из которых победа одержана в 44 случаях. Одним из ключевых заказчиков в сфере госзакупок выступает ПАО «Транснефть».

Судебные разбирательства: иск Банка России

В последние годы компания стала участником резонансного судебного спора с Центральным банком РФ. В августе 2021 года «Терн» выиграл контракт на техподдержку продуктов IBM (AIX, DB2, WebSphere) для ЦБ. Сумма контракта включала почти 15,2 млн рублей за поддержку и свыше $26,8 млн (около 1,99 млрд руб.) за передачу сертификатов.

В ноябре 2024 года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Терна» около 255 млн рублей в счет неосновательного обогащения. Претензии регулятора связаны с невозможностью полного исполнения обязательств из-за санкций против IBM и прекращения поставок со стороны американского вендора. Компания просила рассмотреть дело в закрытом режиме, ссылаясь на необходимость сохранения служебной таймы и риска уголовного преследования сотрудников за использование санкционного ПО.

22 января 2025 года Арбитражный суд Москвы полностью отказал Центральному банку в удовлетворении иска. Суд принял сторону ответчика, признав необоснованными требования регулятора о возврате средств и уплате процентов.

Клиенты и партнерства

Среди клиентов компании числятся крупные государственные и частные структуры:

Компания имеет представительства в Чехии и Казахстане, что указывает на международный масштаб деятельности в прошлом.

Рейтинги и участие в отраслевых мероприятиях

Tern Group регулярно участвует в профильных конференциях. Компания была партнером и спикером на форумах CNews Forum, где эксперты (например, Эдуард Федечкин) выступали с докладами по безопасности банков и развитию BI-аналитики. 

Конкуренция

На российском рынке системной интеграции и BI-решений основными конкурентами выступают:

Зарубежными аналогами технологий, с которыми работает или конкурирует компания на уровне продуктов, являются SAP SE (Германия), IBM (США), Microsoft (США), TIBCO Software (США).

Цитата руководителя

В контексте развития технологий бизнес-аналитики, Екатерина Лозовая отмечала важность локализации и расширения возможностей ПО для интеграции с внешними контрагентами: «Локализация расширяет область применения этого ПО в компаниях, уже использующих англоязычные версии, и позволяет им подключить к ресурсам информационных систем поставщиков, партнеров и заказчиков».

Информация актуальна на 25.06.2026

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов

ает предприятию готовую, сбалансированную систему. Сокращение интеграционного цикла ускоряет получение ценности от данных и позволяет быстрее принимать решения», - сказала Екатерина Лозовая, директор Tern Group.
16.11.2016 «Терн» приняла участие в CNews Forum 2016

Компания «Терн» приняла участие в ежегодной конференции «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра», которая прошла 10 ноября в Москве. Ведущий эксперт компании «Терн» выступил с докладом
19.09.2012 «Терн» рассказала об основных направлениях развития бизнес-аналитики в финансовом секторе

Компания «Терн» в своем докладе на конференции CNews «Информатизация банков: новые решения старых проблем» отметила основные направления развития бизнес-аналитики в финансовом секторе. Современные тенден
13.06.2012 В Москве прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн»

6 июня 2012 г. в московском «Президент-отеле» прошла XIII Ежегодная BI-конференция компании «Терн», которая собрала рекордное число участников — более 200 представителей российских компаний из всех отраслей экономики. Основной темой конференции стала практика применения технологий Busi
31.05.2002 "Терн" провела третью ежегодную конференцию по технологиям бизнес-анализа

Компания "Терн" провела третью по счету конференцию, посвященную технологиям бизнес-анализа (business intelligence) и программному обеспечению Ascential Software и Business Objects. Первая часть конферен
24.04.2002 "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков

17 апреля компании "Инверсия" и "Терн" провели совместный семинар для представителей банков, собравший руководителей и специалистов департаментов информационных систем, бухгалтерского учета, казначейств. Первая часть семинара

23.12.1998 "Терн" стала ISV партнером IBM в области Business Intelligence

Компания "Терн" получила статус ISV партнера IBM в области Business Intelligence. Согласно подписанному соглашению, "Терн" будет предлагать на рынке России в странах СНГ решения для создания корпо

Публикаций - 82, упоминаний - 97

Терн ГК и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 21
SAP SE 5601 19
Oracle Corporation 7074 17
Microsoft Corporation 25775 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
9594 13
МегаФон 10742 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
SAS Institute 1082 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 7
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Ростелеком 10948 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 6
R-Vision - Р-Вижн 267 6
Salesforce - Informatica 139 6
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 5
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 5
ФинГрад - FinGrad 48 5
Picvario - Пикварио 23 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 5
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 5
Hoff Tech - Хофф Тех 47 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 5
Аусферр ИТЦ 44 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ланит Интеграция 219 5
Polymedia - Полимедиа 158 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Альфа-Банк 1979 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 12
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 12
ВТБ - ВТБ24 671 11
Альфа-Капитал УК 155 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Кофемания 85 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Восток-Сервис ГК 57 8
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 8
WikiMart - Викимарт 53 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 7
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 6
Cotton Club - Коттон Клаб 30 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
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Apple iOS 8583 4
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Передовые технологии - RuDesktop 36 3
IBM DB2 396 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
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C/C++ - Язык программирования 894 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
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Крутько Иван 27 8
Галкин Николай 140 8
Смирнов Максим 68 8
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Нерадовский Константин 18 7
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Европа 24964 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Казахстан - Республика 6048 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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