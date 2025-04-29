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Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Максим



29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
26.04.2024 Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы 1
13.03.2024 «DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений» 1
28.02.2024 Компания Datareon выпустила дорожную карту развития своего флагманского продукта на 2024-2025 годы 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 2
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
13.11.2012 В Москве пройдет конференция по развитию контроллинга в банках 1
22.02.2012 Software AG и Axelot интегрировали систему контроллинга процессов ARIS PPM и «1С:Предприятие 8» в «Иркутскэнерго» 1
05.04.2011 Axelot и «1С» предлагают новое решение для управления имуществом с помощью RFID-технологий 1
15.02.2011 Axelot + «1С»: совместное решение для управления нормативно-справочной информацией 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Власов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8421 10
МегаФон 9188 8
Терн ГК - Tern Group 77 8
R-Vision - Р-Вижн 168 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 7
Diasoft - Диасофт 920 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 6
Газинформсервис - ГИС 302 6
Сбер - СберБизнес Софт 60 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1270 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 6
Северсталь Инфоком 72 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 6
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 6
Ланит Интеграция 195 6
Hoff Tech - Хофф Тех 41 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 6
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 32 5
Ростелеком 9878 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 286 5
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 334 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Yandex - Яндекс 7640 2
Software AG 198 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 80 1
Nvidia Corp 3551 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Axelot - Datareon - Датареон 3 1
Cloud4Y 292 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2481 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 10
Альфа-Капитал УК 109 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 9
Альфа-Банк 1790 7
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 7
Кофемания 58 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 7
ВТБ - Почта Банк 470 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 92 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
РЖД - Российские железные дороги 1936 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 6
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 6
ФосАгро 127 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 522 5
Северсталь ПАО - Severstal 491 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 5
Ингосстрах СПАО 431 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 27 3
Синара ГК - Sinara Group 104 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 6
Федеральное казначейство России 1807 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 14
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 2
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 7
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 7
Новые облачные технологии - МойОфис 804 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 7
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 7
СалютДевайсы - GigaChat 232 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 6
НКТ - Р7-Офис 400 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 6
Протек - Здравсити 26 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 41 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
НКТ - Р7-графика 31 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2313 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 200 2
Yandex DataLens 42 1
Yandex DataSphere 28 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
1С:Инвентаризация 4 1
Nvidia Tesla GPU 168 1
Apple iPhone 6 4863 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 12 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1320 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 65 1
Шадаев Максут 1038 7
Погорелов Руслан 8 7
Урусов Виктор 131 7
Галкин Николай 111 7
Суровец Дмитрий 79 7
Глазков Александр 141 7
Глухов Иван 29 7
Цыганков Дмитрий 37 7
Аникин Дмитрий 47 7
Воронин Павел 144 6
Замаруев Владимир 41 6
Врацкий Андрей 141 6
Пирогова Ирина 29 6
Абакумов Евгений 206 6
Смирнов Вячеслав 42 6
Желтухин Вадим 33 6
Сысуев Андрей 14 6
Князев Андрей 15 6
Солдатенкова Ксения 26 6
Павлов Вадим 21 6
Кирьянова Александра 140 6
Джабиев Георгий 45 6
Евсеев Артем 22 6
Панченко Иван 149 6
Кибалко Кирилл 41 6
Мельникова Алиса 95 6
Беляев Владислав 88 6
Козырев Алексей 324 6
Киселев Сергей 64 6
Челидзе Джимшер 34 6
Завьялов Максим 18 6
Новиков Денис 20 6
Смирнов Максим 50 6
Сахаров Александр 76 5
Сабынин Андрей 36 5
Федечкин Эдуард 55 5
Талипов Руслан 7 5
Белоусов Максим 108 5
Руденко Антон 7 5
Лукьянов Олег 17 5
Россия - РФ - Российская федерация 147956 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Казахстан - Республика 5620 1
Южная Корея - Республика 6713 1
Армения - Республика 2313 1
Беларусь - Белоруссия 5799 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1724 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1513 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1568 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3058 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 364 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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