Власов Максим

Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1

Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1

Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы 1

Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1