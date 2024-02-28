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Компания Datareon выпустила дорожную карту развития своего флагманского продукта на 2024-2025 годы

Документ обозначил ключевые вехи развития российской комплексной low—code платформы Datareon Platform.

Дорожная карта размещена на официальном сайте компании и охватывает как среднесрочную, так и долгосрочную стратегию развития продукта. Об этом CNews сообщили представители Datareon.

Одно из ключевых мест среди новшеств разработки занимает активное развитие функционала по работе с мастер-данными (MDM). Приоритетным функционалом являются инструменты обработки данных, такие как шаблонизация, версионирование, иерархия, связанные проверки данных, а также поддержка ведения категорий данных. Также в стратегию функционального развития по направлению MDM заложен функционал сервиса управления задачами пользователя.

Особое место в документе выделяется под актуальную тему технологий искусственного интеллекта, имеющего высокий потенциал в области интеграции и управления данными. Важными вехами здесь станут развитие механизмов для анализа данных, инструменты разведочного анализа и профайлинга данных и формирование алгоритмов оценки качества данных с помощью ИИ.

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Фото: Datareon
Datareon выпустила дорожную карту развития своего флагманского продукта на 2024-2025 годы

«Снижение процента влияния человеческого фактора на качество работы с данными – важная задача, учитывая стремительный рост объема данных компаний, – отметила Евгения Николаева, директор по маркетингу Datareon. – В то же время с каждым годом бизнес все больше и больше требует актуальные и качественные данные для анализа и принятия важных управленческих решений на их основе».

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Также важное место в дорожной карте продукта отведено технологиям BI. В частности, планируется активно развивать инструментарий для BI-анализа и механизмы интеграции с BI-платформами.

Кроме того, планируется продолжать создавать и развивать новые конфигурации на основе Datareon Platform. Также зафиксированы планы по переводу системы и документации на английский язык.

«Наличие четкого плана развития – это абсолютная необходимость как для самого разработчика продукта, так и для текущего и потенциального клиента. Документ, с одной стороны, помогает разработке видеть четкие цели и планово осознанно к ним идти, а с другой стороны дает уверенность рынку в том, что продукт на нем надолго, поскольку у вендора есть детальное видение развития своего решения и своей ниши в целом» — сказал Максим Власов, директор по инновациям и разработке Datareon.

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