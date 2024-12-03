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Индексная книга (каталог) CNews*
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Завьялов Максим



Облачные сервисы 2024 2
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
11.10.2024 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию

 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Завьялов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1191 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 10
8237 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 10
Diasoft - Диасофт 876 10
R-Vision - Р-Вижн 156 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 9
Ланит Интеграция 190 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 9
Polymedia - Полимедиа 138 9
Газинформсервис - ГИС 275 9
Северсталь Инфоком 63 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Сбер - СберБизнес Софт 56 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 9
Аусферр ИТЦ 28 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
МегаФон 8865 5
Ростелеком 9715 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Picvario - Пикварио 15 5
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
К2Тех 133 3
ИАС Диджитал 7 3
SAP SE 5280 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 48 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 10
Альфа-Банк 1774 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 10
Кофемания 52 10
РЖД - Российские железные дороги 1905 9
ВТБ - Почта Банк 467 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 9
ФосАгро 126 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 9
Восток-Сервис ГК 52 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Hansa - Ханса 114 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 9
Cotton Club - Коттон Клаб 21 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Северсталь ПАО - Severstal 480 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 9
Федеральное казначейство России 1779 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3335 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3811 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3075 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6251 10
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 758 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2941 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 9
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 9
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 830 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 454 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2127 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 218 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 523 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 98 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 2
Новые облачные технологии - МойОфис 781 10
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 365 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 73 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 9
НКТ - Р7-Офис 381 9
Протек - Здравсити 26 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 9
НКТ - Р7-графика 31 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 695 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
СалютДевайсы - GigaChat 192 4
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4460 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 485 1
1С:ERP Управление предприятием 554 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
IBM FileNet 123 1
Google Sheets - Google Таблицы 52 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
SAP ArchiveLink 8 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 69 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 65 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 60 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 40 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
ITG - ITPOD Storage 10 1
Цыганков Дмитрий 37 10
Суровец Дмитрий 77 10
Шадаев Максут 1012 10
Глазков Александр 138 10
Нестеров Алексей 144 10
Галкин Николай 105 10
Клявин Владимир 47 10
Урусов Виктор 128 10
Кибалко Кирилл 34 10
Тятенкова Елена 25 10
Глухов Иван 28 10
Ионов Андрей 15 10
Пирогова Ирина 29 10
Цыганков Роман 15 10
Гуденко Илья 26 10
Аникин Дмитрий 45 10
Желтухин Вадим 32 10
Сысуев Андрей 14 10
Натрусов Артем 284 9
Чаркин Евгений 296 9
Абакумов Евгений 206 9
Михалев Евгений 89 9
Малышев Сергей 83 9
Батай Илья 55 9
Краснов Александр 74 9
Катамадзе Анна 101 9
Никитин Сергей 72 9
Кузнецов Евгений 52 9
Новикова Елена 88 9
Ульянов Николай 112 9
Теплицкий Дмитрий 73 9
Киселев Сергей 60 9
Воронин Павел 138 9
Павлов Вадим 21 9
Аветисян Арутюн 37 9
Петухов Антон 44 9
Карпунин Алексей 49 9
Ермаков Николай 16 9
Нальский Максим 36 9
Врацкий Андрей 135 9
Россия - РФ - Российская федерация 144674 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Индия - Bharat 5456 1
Индонезия - Республика 959 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 257 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 9
Экономический эффект 1067 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2929 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1333 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 5
Энергетика - Energy - Energetically 5094 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3491 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 698 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1210 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 135 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Gartner - Гартнер 3558 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
РАН - Российская академия наук 1876 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 11
CNews AWARDS - награда 521 10
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 9
Docflow 147 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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