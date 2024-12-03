Завьялов Максим
Завьялов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыганков Дмитрий 37 10
|Суровец Дмитрий 77 10
|Шадаев Максут 1012 10
|Глазков Александр 138 10
|Нестеров Алексей 144 10
|Галкин Николай 105 10
|Клявин Владимир 47 10
|Урусов Виктор 128 10
|Кибалко Кирилл 34 10
|Тятенкова Елена 25 10
|Глухов Иван 28 10
|Ионов Андрей 15 10
|Пирогова Ирина 29 10
|Цыганков Роман 15 10
|Гуденко Илья 26 10
|Аникин Дмитрий 45 10
|Желтухин Вадим 32 10
|Сысуев Андрей 14 10
|Натрусов Артем 284 9
|Чаркин Евгений 296 9
|Абакумов Евгений 206 9
|Михалев Евгений 89 9
|Малышев Сергей 83 9
|Батай Илья 55 9
|Краснов Александр 74 9
|Катамадзе Анна 101 9
|Никитин Сергей 72 9
|Кузнецов Евгений 52 9
|Новикова Елена 88 9
|Ульянов Николай 112 9
|Теплицкий Дмитрий 73 9
|Киселев Сергей 60 9
|Воронин Павел 138 9
|Павлов Вадим 21 9
|Аветисян Арутюн 37 9
|Петухов Антон 44 9
|Карпунин Алексей 49 9
|Ермаков Николай 16 9
|Нальский Максим 36 9
|Врацкий Андрей 135 9
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|CNews SaaS рейтинг 27 1
|РАН - Российская академия наук 1876 9
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 9
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