К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров

Облачный провайдер K2 Cloud и консалтинговая компания «Б1» в рамках стратегического партнерства объявили о запуске первого в России комплексного сервиса «Облако+», объединяющего облачные технологии и консалтинговую экспертизу, который позволяет бизнесу передать на аутсорс ключевые процессы в едином цифровом контуре.

Согласно исследованию, проведенному «Б1», интерес к передаче бизнес-функций на аутсорс в России растет: 58% опрошенных уже используют аутсорсинг или планируют подключить его в ближайшее время, а 70% респондентов готовы передать на аутсорсинг бухгалтерию, финансы и налоговое администрирование.

«Многие финансовые и ИТ-подразделения сталкиваются с нехваткой экспертов, высокой ротацией кадров и растущими рисками, связанными с изменением законодательства и санкционным давлением. В таких условиях предприятиям сложно одновременно выстраивать корректные процессы, отвечающие новым требованиям, и поддерживать ИТ-инфраструктуру на должном уровне», – сказал партнер «Б1» Сергей Никитчук.

На российском рынке «Облако+» пока единственное решение подобного уровня. Однако за рубежом стратегические альянсы между консалтинговыми гигантами и технологическими корпорациями уже давно стали нормой. Например, Deloitte и Amazon Web Services (AWS) много лет развивают партнерство в разных направлениях – от миграции и модернизации ИТ-систем до работы с большими данными через AWS Glue и решений на базе генеративного ИИ, недавно расширив его на быстрорастущие рынки, где спрос на современные облачные технологии особенно высок. EY и Microsoft помогают клиентам со стратегиями цифрового развития, модернизацией инфраструктуры и автоматизацией процессов.

«Облако+» предлагает 10 готовых сценариев для разных бизнес-подразделений, в числе которых бухгалтерский аутсорсинг, налоговый мониторинг и налоговые льготы, юридические услуги, трансфертное ценообразование, учет и отчетность, таможенные услуги и другие.

«Ключевое преимущество продукта «Облако+» – формат «под ключ»: бизнес получает одного поставщика вместо множества подрядчиков и договоров. «Б1» напрямую работает с заказчиком, помогая сформулировать задачи и определить потребности бизнеса, а K2 Cloud превращает их в технологические решения и отвечает за реализацию. Такой подход позволяет избежать «глухого телефона» и сократить количество лишних коммуникаций», – отметил руководитель практики импортозамещения K2 Cloud Максим Завьялов.

«Облако+» выходит за рамки классического аутсорса или хостинга. По сути, это готовая фабрика решений – с типовыми сценариями миграций, отраслевыми шаблонами и совместными центрами экспертизы. Такой подход позволяет бизнесу быстрее внедрять изменения и получать предсказуемый результат без необходимости самостоятельно стыковать цели ИТ и бизнеса. Готовое решение разворачивается за 2 недели – 1 месяц, что существенно быстрее классических процессов внутри компании.

Все решения разворачиваются на базе ИТ-платформы K2 Cloud и интегрируются с внутренними системами заказчика. В пакет входит облачный контур с необходимыми модулями «1С», защищенное хранилище документов и набор инструментов для безопасной работы с корпоративными данными. К тому же клиентам не нужно самостоятельно разбираться в технологиях: решения платформы постоянно обновляется, чтобы соответствовать лучшим практикам рынка и требованиям регуляторов.

Функционал, лежащий в основе «Облако+», компании K2 Cloud и «Б1» предлагали клиентам и модернизировали на протяжении почти трех лет, в 2025 г. он впервые был объединен в единый продукт. Сейчас этими услугами уже пользуются более 40 компаний из различных сфер бизнеса. Услуги доступны для всех типов и размеров компаний, причем не только российских: «Облако+» предлагает услуги для бизнеса из Китая и намерено расширять географию.

В рамках комплексного предложения отдельные направления детально закрывают ключевые бизнес-задачи клиентов. Например, аутсорсинг бухгалтерской функции охватывает ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетности, а также другие функции с использованием преднастроенной ИТ-инфраструктуры «1С» в облаке. А услуги по использованию налоговых льгот включают анализ доступных льгот и оценку налоговой экономии, проверку соблюдения критериев для их применения, разработку документации для подтверждения правомерности льгот, сопровождение налоговых проверок и взаимодействие с налоговыми органами, а также консультации по структурированию или созданию ИТ-компании.

K2 Cloud и «Б1» намерены развивать проект дальше – добавлять новые направления и внедрять ИИ для повышения эффективности и автоматизации процессов.