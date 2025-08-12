В решение K2 Cloud включены «KES Стандартный» и KSMG

В решение K2 Cloud по комплексному импортозамещению вошли два ключевых продукта «Лаборатории Касперского»: «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный» (KES Стандартный) и Kaspersky Secure Mail Gateway (KSMG). Эти решения стали частью импортонезависимых сервисов из «К2 Облака», которые включают лицензии, облачные ресурсы, внедрение, настройку и техническую поддержку. Такое комплексное предложение позволяет заказчикам ускорить процесс импортозамещения в 3 раза за счет комплексного индивидуального подхода и возможности гибкого и быстрого получения облачной инфраструктуры. Также это обеспечит не только сокращение затрат на информационную безопасность, но и рост защищенности от актуальных угроз за счёт снижения рисков уязвимостей и финансового ущерба.

«Антивирус KES Стандартный» использует машинное обучение для анализа процессов в реальном времени, выявляет новейшие угрозы, включая программы-вымогатели, эксплойты и бесфайловые атаки, которые маскируются под обычные действия. Система также обнаруживает уязвимости и помогает снижать поверхность атаки, что особенно важно для организаций, работающих с чувствительными данными. KSMG защищает почтовую систему от вредоносных писем, фишинга, спама и атак на цепочки поставок с помощью интеллектуальной фильтрации на базе машинного обучения и проверки подлинности отправителей. Такой подход снижает риск атак на ранних этапах.

«По данным нашего исследования более трети российских компаний сохраняют потребность в переходе на отечественные ИТ-продукты. Интеграция решений «Лаборатории Касперского» К2 Облако помогает заказчикам быстрее и безопаснее решать задачи импортозамещения без лишней нагрузки на внутренние команды», – отметил Максим Завьялов, руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud.

«В условиях растущего числа атак на коммуникационные каналы особенно важна комплексная защита рабочих мест и почты. Совместное решение с K2 Cloud дает клиентам быстрый доступ к нашим технологиям в формате удобного облачного сервиса», – отметили в «Лаборатории Касперского».

Комплексное предложение K2 Cloud доступно по модели подписки и ориентировано на организации, которым необходимо быстро перейти на российское ПО, обеспечить соответствие требованиям регуляторов и повысить уровень кибербезопасности без дополнительных капитальных затрат.