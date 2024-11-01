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Бизнес Импортонезависимость
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K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024

7 ноября на CNews Forum 2024 в секции «Импортозамещение» выступят Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud, и Сергей Никитчук, партнер Б1-Информационные технологии, с докладом «Новая эра импортозамещения: продуктовый подход и акцент на локальные решения».

За последние два года процесс импортозамещения стал ключевым направлением для компаний, которые стремятся укрепить цифровую независимость и минимизировать внешние риски. Спикеры расскажут о продуктовом подходе и локальных решениях, которые помогают компаниям адаптироваться и эффективно перестраивать ИТ-ландшафт.

Темы доклада

  • Вызовы цифровизации компаний
  • 2022 vs. 2024: от «шокового» импортозамещения до проработанных фреймворков и консолидированного подхода
  • Варианты импортозамещенных инфраструктур и продуктовая модель компании
  • Путь в эру импортозамещения: к чему нужно быть готовым?

K2 Cloud входит в экосистему брендов К2Тех, ведущего российского системного интегратора. K2 Cloud является разработчиком облачной платформы К2 Облако, развернутой на базе территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности Tier III Gold. Помимо облачных услуг специалисты K2 Cloud предоставляют профессиональные сервисы по проектированию, внедрению и администрированию ИТ-инфраструктур в облаке и on premise, созданию и поддержке инфраструктур разработки и запуска решений на базе контейнеров, выстраиванию лучших практик DevOps.

Спикеры

zavyalov.png

Максим Завьялов, Руководитель практики локализации, K2 Cloud
nikitchuk.jpg
Сергей Никитчук, Партнер Б1-Информационные технологии
Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Бизнес

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