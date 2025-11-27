Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Б1 Б1-Аудит Б1-ИТ Б1 Информационные технологии Б1-Консалт ранее ЦАТР АУ ЦАТР – Аудиторские услуги Центр аудиторских технологий и решений

Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.11.2025 Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft

Группа компаний «Б1», участник рынка аудиторских и консалтинговых услуг России и Белоруссии, совместно с системным интегратором и разработчиком Navicon завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы
10.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и консалтинговая компания «Б1-Консалт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных HRTech-проектов, обмен экспертизой и продвижение продуктов и услуг обеих сторон. Об этом CNews сообщили пр
16.10.2025 Группа компаний «Б1» представила платформу для цифровизации производственных систем предприятий «Б1 Рост»

Группа компаний «Б1 »объявляет о создании новой ИТ-платформы «Б1 Рост», предназначенной для комплексной цифровизации производственных систем предприятия. Продукт обеспечивает поддержку стандартных процес
24.09.2025 К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров

Облачный провайдер K2 Cloud и консалтинговая компания «Б1» в рамках стратегического партнерства объявили о запуске первого в России комплексного сервиса «Облако+», объединяющего облачные технологии и консалтинговую экспертизу, который позволяет биз
12.03.2025 Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис»

Группа компаний «Б1» завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и рем
28.02.2025 K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве

K2 Cloud, российский облачный провайдер, и группа компаний «Б1», эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве. Совместная работа компаний позволит клиент
14.01.2025 Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков

Группа компаний «Б1» и компания MTS AI представили исследование, посвященное атакам на компании с применением аудио- и видеоспуфинга (кибератаки, при которых преступник выдает себя за доверенное лицо с целью по
20.11.2024 Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space

«Б1 ИБП Мастер» является архитектурным расширением платформы Knowledge Space. Разработанный экспертами «Б1» продукт основан на передовых практиках и ориентирован на поддержку бизнес-модел
01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024

е» выступят Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud, и Сергей Никитчук, партнер Б1-Информационные технологии, с докладом «Новая эра импортозамещения: продуктовый подход и ак
24.10.2024 «Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»

Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном по
05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве

ных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских

20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятель
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ

Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформац

Публикаций - 69, упоминаний - 77

Б1 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1162 11
9065 11
Yandex - Яндекс 8541 10
EY - Ernst & Young Global 382 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1526 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 7
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 7
Ростелеком 10373 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 5
KPMG 270 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 4
МегаФон 9996 4
SAP SE 5447 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 4
Softline - Софтлайн 3305 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 4
Diasoft - Диасофт 1041 4
R-Vision - Р-Вижн 219 4
Газинформсервис - ГИС 419 4
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 3
Код Безопасности 709 3
Ланит Интеграция 213 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 654 3
Polymedia - Полимедиа 156 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 363 3
Северсталь Инфоком 94 3
Терн ГК - Tern Group 78 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 3
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 3
ФинГрад - FinGrad 48 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 131 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 6
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 6
Альфа-Банк 1880 6
РЖД - Российские железные дороги 2010 4
ГПБ - Газпромбанк 1182 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 108 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 4
Ингосстрах СПАО 453 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 4
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 4
Кофемания 70 4
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 3
ВТБ - Почта Банк 504 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 69 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Северсталь ПАО - Severstal 567 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 547 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 3
ФосАгро 153 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 3
Альфа-Капитал УК 139 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3553 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4574 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 8
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 623 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 990 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 6
Новые облачные технологии - МойОфис 903 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 300 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 4
Сбер - Sberworks 6 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 675 3
1С:ERP Управление предприятием 727 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 3
НКТ - Р7-Офис 484 3
Протек - Здравсити 29 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 3
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 425 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-графика 46 3
БИС - ITQuick - Jumse 51 3
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar SIEM 3 2
Linux OS 10972 2
Microsoft Office 3973 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 82 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 944 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2069 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 2
Segway Ninebot 39 2
Корус Консалтинг - K-Team HRM 52 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 203 2
Никитчук Сергей 9 9
Завьялов Максим 23 8
Шадаев Максут 1157 6
Урусов Виктор 150 6
Суровец Дмитрий 101 4
Глазков Александр 149 4
Нестеров Алексей 172 4
Панченко Иван 178 4
Мельникова Алиса 96 4
Галкин Николай 121 4
Цыганков Дмитрий 38 4
Кирьянова Александра 160 4
Клявин Владимир 51 4
Погорелова-Триппель Наталья 28 4
Ермаков Иван 30 4
Кибалко Кирилл 42 4
Тятенкова Елена 25 4
Глухов Иван 29 4
Ионов Андрей 15 4
Пирогова Ирина 31 4
Цыганков Роман 35 4
Гуденко Илья 27 4
Аникин Дмитрий 65 4
Желтухин Вадим 67 4
Сысуев Андрей 15 4
Натрусов Артем 312 3
Чаркин Евгений 314 3
Абакумов Евгений 224 3
Михалев Евгений 96 3
Малышев Сергей 99 3
Батай Илья 59 3
Краснов Александр 89 3
Беляев Владислав 98 3
Козырев Алексей 326 3
Катамадзе Анна 118 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Никитин Сергей 95 3
Смирнов Максим 62 3
Егоров Вадим 15 3
Федечкин Эдуард 55 3
Россия - РФ - Российская федерация 157776 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 5
Беларусь - Белоруссия 6056 5
Нидерланды 3639 5
Европа 24658 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 4
Германия - Федеративная Республика 12949 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 4
Казахстан - Республика 5821 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 3
Украина 7803 3
Кипр - Республика 579 3
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Индия - Bharat 5713 2
Ближний Восток 3040 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 2
Россия - Крайний Север 319 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1154 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Япония 13557 1
Ирландия - Республика 1027 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Сингапур - Республика 1910 1
Америка Южная 869 1
Израиль 2785 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 6
Энергетика - Energy - Energetically 5528 6
Аудит - аудиторский услуги 3113 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3182 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 440 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1757 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
Ведомости 1270 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 2
Трушеринг 5 2
Forbes - Форбс 921 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 147 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 3
BCG - Boston Consulting Group 111 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
Gartner - Гартнер 3615 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 166 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
РАН - Российская академия наук 2022 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Государственный Русский музей 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 5
CNews AWARDS - награда 556 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
Docflow 147 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще