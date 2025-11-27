Получите все материалы CNews по ключевому слову
Б1 Б1-Аудит Б1-ИТ Б1 Информационные технологии Б1-Консалт ранее ЦАТР АУ ЦАТР – Аудиторские услуги Центр аудиторских технологий и решений
Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.
СОБЫТИЯ
|27.11.2025
|
Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft
Группа компаний «Б1», участник рынка аудиторских и консалтинговых услуг России и Белоруссии, совместно с системным интегратором и разработчиком Navicon завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы
|10.11.2025
|
«Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве
ГК «Корус Консалтинг» и консалтинговая компания «Б1-Консалт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных HRTech-проектов, обмен экспертизой и продвижение продуктов и услуг обеих сторон. Об этом CNews сообщили пр
|16.10.2025
|
Группа компаний «Б1» представила платформу для цифровизации производственных систем предприятий «Б1 Рост»
Группа компаний «Б1 »объявляет о создании новой ИТ-платформы «Б1 Рост», предназначенной для комплексной цифровизации производственных систем предприятия. Продукт обеспечивает поддержку стандартных процес
|24.09.2025
|
К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров
Облачный провайдер K2 Cloud и консалтинговая компания «Б1» в рамках стратегического партнерства объявили о запуске первого в России комплексного сервиса «Облако+», объединяющего облачные технологии и консалтинговую экспертизу, который позволяет биз
|12.03.2025
|
Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис»
Группа компаний «Б1» завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и рем
|28.02.2025
|
K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве
K2 Cloud, российский облачный провайдер, и группа компаний «Б1», эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве. Совместная работа компаний позволит клиент
|14.01.2025
|
Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков
Группа компаний «Б1» и компания MTS AI представили исследование, посвященное атакам на компании с применением аудио- и видеоспуфинга (кибератаки, при которых преступник выдает себя за доверенное лицо с целью по
|20.11.2024
|
Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space
«Б1 ИБП Мастер» является архитектурным расширением платформы Knowledge Space. Разработанный экспертами «Б1» продукт основан на передовых практиках и ориентирован на поддержку бизнес-модел
|01.11.2024
|
K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024
е» выступят Максим Завьялов, руководитель практики локализации K2 Cloud, и Сергей Никитчук, партнер Б1-Информационные технологии, с докладом «Новая эра импортозамещения: продуктовый подход и ак
|24.10.2024
|
«Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»
Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном по
|05.08.2024
|
«Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве
ных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских
|20.06.2024
|
«КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников
ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятель
|24.04.2024
|
Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ
Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку
|05.04.2024
|
«Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса
Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформац
