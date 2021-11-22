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Восток-Сервис ГК

Восток-Сервис ГК
 

"Импортозамещение информационных систем как способ пересмотреть эффективность бизнес-процессов"  Максим Лобанов, Директор по ИТ, ГК Восток-Сервис, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


22.11.2021 «Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»

(входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ группы компаний «Восток-сервис». ГК «Восток-сервис» предоставляет услуги аутсорсинга по обеспечению спе
06.06.2019 Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО

Миграция на «1С» Российская группа «Восток-сервис», позиционирующая себя в качестве одного из крупнейших в мире производителей сп
06.06.2019 «Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С»

Группа компаний «Восток-Сервис» и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Новый урове
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»

Специалисты фирмы «Айтоб» внедрили систему «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» в «Восток-сервис-спецкомплект» – структурном подразделении ГК «Восток-сервис», одного из крупнейших в России и Европе разработчиков, поставщиков и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. В результате в существенно ускорила
05.08.2014 «Восток-Сервис» использует VideoMost для внутрикорпоративного обучения

Компания Spirit объявила об успешной реализации проекта по внедрению продукта для веб-видеоконференций VideoMost в группе компаний «Восток-Сервис». «Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий активы в России, Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Индии, Бельгии, Турции, Китае. В России у «Восток-Серви

Публикаций - 53, упоминаний - 92

Восток-Сервис ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8313 35
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 16
Ред Софт - Red Soft 739 15
Корус Консалтинг ГК 1230 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
Diasoft - Диасофт 894 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 13
R-Vision - Р-Вижн 161 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 12
Северсталь Инфоком 66 12
Газинформсервис - ГИС 285 12
Сбер - СберБизнес Софт 57 12
Ланит Интеграция 191 12
МегаФон 9020 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Терн ГК - Tern Group 77 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 6
SAP SE 5296 5
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 33 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9789 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 29 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 30
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 27
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 26
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 25
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 20
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 18
Лента - Сеть розничной торговли 2098 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 13
ВТБ - Почта Банк 468 13
Кофемания 55 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 13
РЖД - Российские железные дороги 1919 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 28
Федеральное казначейство России 1791 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 6
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5995 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 48
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1225 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 23
БИС - ITQuick - Jumse 39 20
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 15
Новые облачные технологии - МойОфис 794 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 12
НКТ - Р7-Офис 386 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 7
СалютДевайсы - GigaChat 206 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 6
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2294 3
1С:Корпорация 48 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 2
Microsoft Office 3765 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
Linux OS 10067 1
Apple macOS 2080 1
Microsoft Windows 15767 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 1
Шадаев Максут 1019 28
Челидзе Джимшер 31 28
Киселев Сергей 63 27
Натрусов Артем 284 26
Замаруев Владимир 41 26
Мельникова Алиса 92 23
Лобанов Максим 46 22
Григоренко Вадим 41 19
Ульянов Николай 112 17
Гаврилов Евгений 43 16
Сергеев Сергей 138 16
Федоров Алексей 120 16
Колесов Александр 58 15
Рустамов Рустам 419 15
Евдокимов Игорь 50 15
Легостаева Светлана 89 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 150 15
Спирин Антон 64 15
Демидов Сергей 127 15
Сотин Денис 205 15
Леонов Алексей 79 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Меркулов Сергей 33 15
Сивцев Илья 141 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 106 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 19 15
Карпов Роман 62 15
Маркова Светлана 32 15
Ульянычев Матвей 36 15
Тятюшев Максим 101 15
Долгов Александр 33 15
Россия - РФ - Российская федерация 146118 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7543 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 4
Польша - Республика 1964 3
Бельгия - Королевство 1154 3
Италия - Итальянская Республика 4365 3
Венгрия 813 3
Турция - Турецкая республика 2386 3
Чехия - Чешская Республика 1310 3
Словакия - Словацкая Республика 473 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 3
Америка Центральная 77 2
Азия - Азиатский регион 5570 2
Дания - Королевство 1302 2
Финляндия - Финляндская Республика 3612 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2520 2
Испания - Королевство 3723 2
Нидерланды 3537 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 565 2
Беларусь - Белоруссия 5740 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 2
Россия - СФО - Иркутская область 1122 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 610 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 2
Россия - ПФО - Пензенская область 596 2
Европа 21834 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52311 2
Африка - Африканский регион 3495 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Казахстан - Республика 5583 1
Индия - Bharat 5485 1
Украина 7639 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 16
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