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Восток-Сервис ГК
"Импортозамещение информационных систем как способ пересмотреть эффективность бизнес-процессов" Максим Лобанов, Директор по ИТ, ГК Восток-Сервис, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
|22.11.2021
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«Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»
(входит в группу «Ланит») повысила отказоустойчивость и доступность платформы АСТБ группы компаний «Восток-сервис». ГК «Восток-сервис» предоставляет услуги аутсорсинга по обеспечению спе
|06.06.2019
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Российский одежно-обувной гигант переходит на «1С» с «зоопарка» самописного и зарубежного ПО
Миграция на «1С» Российская группа «Восток-сервис», позиционирующая себя в качестве одного из крупнейших в мире производителей сп
|06.06.2019
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«Восток-Сервис» расширит сферу применения продуктов «1С»
Группа компаний «Восток-Сервис» и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Новый урове
|21.11.2018
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«Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»
Специалисты фирмы «Айтоб» внедрили систему «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» в «Восток-сервис-спецкомплект» – структурном подразделении ГК «Восток-сервис», одного из крупнейших в России и Европе разработчиков, поставщиков и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. В результате в существенно ускорила
|05.08.2014
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«Восток-Сервис» использует VideoMost для внутрикорпоративного обучения
Компания Spirit объявила об успешной реализации проекта по внедрению продукта для веб-видеоконференций VideoMost в группе компаний «Восток-Сервис». «Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий активы в России, Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Индии, Бельгии, Турции, Китае. В России у «Восток-Серви
Восток-Сервис ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|Шадаев Максут 1019 28
|Челидзе Джимшер 31 28
|Киселев Сергей 63 27
|Натрусов Артем 284 26
|Замаруев Владимир 41 26
|Мельникова Алиса 92 23
|Лобанов Максим 46 22
|Григоренко Вадим 41 19
|Ульянов Николай 112 17
|Гаврилов Евгений 43 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Федоров Алексей 120 16
|Колесов Александр 58 15
|Рустамов Рустам 419 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Легостаева Светлана 89 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 150 15
|Спирин Антон 64 15
|Демидов Сергей 127 15
|Сотин Денис 205 15
|Леонов Алексей 79 15
|Гузовский Денис 68 15
|Катамадзе Анна 101 15
|Чурсин Дмитрий 61 15
|Добровинский Александр 35 15
|Бурилов Андрей 105 15
|Климов Андрей 72 15
|Меркулов Сергей 33 15
|Сивцев Илья 141 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 106 15
|Стоянов Алексей 41 15
|Кусеров Олег 19 15
|Карпов Роман 62 15
|Маркова Светлана 32 15
|Ульянычев Матвей 36 15
|Тятюшев Максим 101 15
|Долгов Александр 33 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 9
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|Gartner - Гартнер 3562 2
|Markets&Markets Research 112 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 325 1
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