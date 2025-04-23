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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ульянычев Матвей



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
13.05.2024 Сбербанк надвое разделил свое ИТ-направление, чтобы стать «технологическим лидером» 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
Импортозамещение 2022 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 2
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
13.06.2023 СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
28.09.2022 «СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» 1
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

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Публикаций - 37, упоминаний - 39

Ульянычев Матвей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 35
8400 30
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 30
Корус Консалтинг ГК 1242 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Neoflex - Неофлекс 224 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
Biocad - Биокад 82 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
Microsoft Corporation 24793 7
Yandex - Яндекс 7620 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 3
Ростелеком 9868 3
SAP SE 5320 3
Oracle Corporation 6750 3
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 2
Haulmont - Хоулмонт 117 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 2
Telegram Group 2146 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
Cisco Systems 5145 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 2
Red Hat 1322 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 2
2domains 4 2
Газинформсервис - ГИС 301 1
AMD - Advanced Micro Devices 4285 1
Diasoft - Диасофт 918 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
1С-Битрикс - Bitrix 589 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 29
Силовые машины 114 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Лента - Сеть розничной торговли 2127 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Агроэко ГК 26 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
Почта России ПАО 2148 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 32
Федеральное казначейство России 1803 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 144 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 35
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 33
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4248 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1829 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1683 29
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 905 29
Скрининг 163 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8247 21
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 18
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 18
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2227 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1358 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1702 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1338 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 10
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6257 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 6
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 411 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 36
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 4
Microsoft Windows 15846 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 21 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1313 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 514 2
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Microsoft Office 3795 2
2Test Профишкаф 1 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM - Sber Platform V IDM 5 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 2
ВТБ API Платформа 9 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Kaspersky Internet Security 462 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 256 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 128 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 42 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Тятюшев Максим 106 29
Евдокимов Игорь 51 29
Ульянов Николай 116 29
Шадаев Максут 1035 29
Александров Александр 73 29
Семенов Александр 152 29
Булгаков Кирилл 109 29
Натрусов Артем 285 29
Сотин Денис 206 29
Рустамов Рустам 428 29
Леонов Алексей 80 29
Гузовский Денис 69 29
Чурсин Дмитрий 62 29
Добровинский Александр 36 29
Бурилов Андрей 106 29
Климов Андрей 74 29
Сивцев Илья 145 29
Спирин Антон 66 29
Стоянов Алексей 42 29
Гаврилов Евгений 44 29
Карпов Роман 63 29
Маркова Светлана 33 29
Долгов Александр 34 29
Сергеева Наталья 40 29
Сазонов Максим 30 29
Лукавенко Олег 36 29
Гуренков Михаил 31 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Иванец Евгений 30 29
Григоренко Вадим 41 16
Колесов Александр 60 16
Легостаева Светлана 91 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 21 15
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Демидов Сергей 127 15
Сергеев Сергей 141 15
Федоров Алексей 123 15
Россия - РФ - Российская федерация 147708 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 4
Земля - планета Солнечной системы 10445 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 110 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Индия - Bharat 5518 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Европа 21883 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
Германия - Федеративная Республика 12761 1
Европа Восточная 3109 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
США - Вирджиния - Виргиния 271 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - СЗФО - Псковская область 641 1
Россия - ДФО - Магаданская область 433 1
Казахстан - Республика 5615 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 27 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1706 29
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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