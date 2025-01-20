Platform V Synapse — платформа для решения задач интеграции, обеспечивающая — платформа для решения задач интеграции, обеспечивающая импортозамещение корпоративных сервисных шин . Решение построено с применением микросервисного подхода и позволяет компаниям интегрировать все системы, приложения и технологии в единый производственный процесс, а также значительно сократить время выхода продуктов на рынок.

Platform V Synapse Service Mesh — это решение, которое обеспечивает контроль, безопасность и наблюдаемость Platform V Synapse, а также может поставляться отдельно. — это решение, которое обеспечивает контроль, безопасность и наблюдаемость контейнеризованных приложений в платформах на базе Kubernetes . Его использование позволяет информационным системам безопасно обмениваться миллионами сообщений в режиме реального времени c доступностью 99,99% и пропускной способностью более 50 000 tps, что подтверждено опытом промышленной эксплуатации в масштабе десятков тысяч сервисов и сотен кластеров Kubernetes. Продукт входит в состав интеграционной платформы, а также может поставляться отдельно.

"Особенности конкретных бизнес-процессов и их учет при реализации функциональности low-code/no-code. примеры решений и оценка их эффективности" Максим Чудновский Главный руководитель ИТ-направления, СберТех (данные 2024 года)