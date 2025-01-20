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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Synapse


  • Platform V Synapse — платформа для решения задач интеграции, обеспечивающая импортозамещение корпоративных сервисных шин. Решение построено с применением микросервисного подхода и позволяет компаниям интегрировать все системы, приложения и технологии в единый производственный процесс, а также значительно сократить время выхода продуктов на рынок.
  • Platform V Synapse Service Mesh — это решение, которое обеспечивает контроль, безопасность и наблюдаемость контейнеризованных приложений в платформах на базе Kubernetes. Его использование позволяет информационным системам безопасно обмениваться миллионами сообщений в режиме реального времени c доступностью 99,99% и пропускной способностью более 50 000 tps, что подтверждено опытом промышленной эксплуатации в масштабе десятков тысяч сервисов и сотен кластеров Kubernetes. Продукт входит в состав интеграционной платформы Platform V Synapse, а также может поставляться отдельно.

 

 

"Особенности конкретных бизнес-процессов и их учет при реализации функциональности low-code/no-code. примеры решений и оценка их эффективности" Максим Чудновский Главный руководитель ИТ-направления, СберТех (данные 2024 года)


20.01.2025 «СберТех» и Neoflex объявили о партнерстве 1
17.01.2025 «СберТех» представил инфраструктурное решение для централизованного управления взаимодействиями приложений и систем Platform V Synapse API Mesh 1
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 3
07.11.2024 Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
08.02.2024 Как крупному бизнесу строить интеграции с помощью Low code 1
01.02.2024 Low-code для интеграций в крупном бизнесе – вебинар-баттл от СберТеха 2
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
13.06.2023 СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum 1
07.06.2023 СберТех расскажет о комплексном импортозамещении ИT-ландшафта 1
01.06.2023 СберТех расскажет о комплексном импортозамещении 1
10.05.2023 «Сбертех» представил веб- и прокси-сервер Platform V SynGX 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

 1
15.12.2022 Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native 2
28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО 1
20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 3
8213 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Ростелеком 9699 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24623 1
Huawei 3932 1
Lenovo Group 2292 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Diasoft - Диасофт 870 1
HPE Aruba Networks 88 1
Red Hat 1305 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Nginx - Энджайникс 164 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Галактика - Корпорация 1467 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 7
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM 4 4
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 5 4
Apple iPhone 6 4862 3
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SDP 2 2
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ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Тятюшев Максим 97 7
Воронин Павел 136 4
Чудновский Максим 4 4
Ульянычев Матвей 36 3
Ливанов Дмитрий 52 3
Кораблев Денис 18 3
Дюгуров Данила 3 3
Конотопов Павел 3 3
Алешин Владимир 20 2
Рустамов Рустам 412 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Сотин Денис 205 1
Семенов Александр 144 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
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Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Александров Александр 70 1
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Долгов Александр 33 1
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Лукавенко Олег 35 1
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Европа Восточная 3075 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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