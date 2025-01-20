Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Synapse
- Platform V Synapse — платформа для решения задач интеграции, обеспечивающая импортозамещение корпоративных сервисных шин. Решение построено с применением микросервисного подхода и позволяет компаниям интегрировать все системы, приложения и технологии в единый производственный процесс, а также значительно сократить время выхода продуктов на рынок.
- Platform V Synapse Service Mesh — это решение, которое обеспечивает контроль, безопасность и наблюдаемость контейнеризованных приложений в платформах на базе Kubernetes. Его использование позволяет информационным системам безопасно обмениваться миллионами сообщений в режиме реального времени c доступностью 99,99% и пропускной способностью более 50 000 tps, что подтверждено опытом промышленной эксплуатации в масштабе десятков тысяч сервисов и сотен кластеров Kubernetes. Продукт входит в состав интеграционной платформы Platform V Synapse, а также может поставляться отдельно.
"Особенности конкретных бизнес-процессов и их учет при реализации функциональности low-code/no-code. примеры решений и оценка их эффективности" Максим Чудновский Главный руководитель ИТ-направления, СберТех (данные 2024 года)
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|Гуренков Михаил 30 1
|фон Розен Александр 32 1
|Сельдемиров Александр 43 1
|Зиников Константин 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
|Европа Восточная 3075 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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