«СберТех» и «Флант» помогут бизнесу создать устойчивую и управляемую ИТ-архитектуру

Российские разработчики «СберТех» и «Флант» подтвердили совместимость своих решений для управления контейнерными средами Platform V Synapse Service Mesh и Deckhouse Kubernetes Platform. В ходе серии испытаний компании доказали полную корректность комплексной работы продуктов. Их совместное использование поможет российскому бизнесу эффективно выстраивать микросервисную ИТ-архитектуру и обеспечивать ее стабильность и производительность при повышенных нагрузках. Кроме того, в комплексе решения позволят ускорить доставку новых функций пользователям, а также снизить затраты на разработку и сопровождение корпоративных приложений. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Synapse Service Mesh предназначен для управления взаимодействием микросервисов в кластерах Kubernetes. Он представляет собой отдельный инфраструктурный уровень, отвечающий за регулирование трафика, балансировку нагрузки, сбор метрик и мониторинг, и обеспечивает отказоустойчивость высоконагруженных приложений, не затрагивая их код. Также он позволят более гибко осуществлять доставку функциональных возможностей пользователям.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — российская платформа для создания идентичных Kubernetes-кластеров и управления ими в любой ИТ-инфраструктуре. Решение сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз, автоматизирует до 80% ручных операций, высвобождая ресурсы и время разработчиков для создания инновационных приложений. В результате компании получают повышенную операционную эффективность, ускорение выхода на рынок новых сервисов и надежную, масштабируемую среду для своих критически важных рабочих нагрузок.

Таким образом, российские компании могут выбрать Platform V Synapse Service Mesh для расширения возможностей Deckhouse Kubernetes Platform в области управления сетевым взаимодействием микросервисов, повышения наблюдаемости и безопасности приложений. Оба решения зарегистрированы в Реестре российского ПО, а также поставляются в любом удобном формате: в облаке или могут быть развернуты на инфраструктуре заказчика.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Крупный бизнес, уже использующий Deckhouse Kubernetes Platform или только готовящийся к переходу на платформу, оценит возможности инструмента «СберТеха». В комплексе продукты облегчат миграцию, координацию нескольких Kubernetes-кластеров, позволяя управлять ими как единым целым, помогут создать устойчивый и безопасный ИТ-ландшафт».

Александр Титов, генеральный директор «Флант»: «Совместимость наших решений открывает российскому бизнесу доступ к усовершенствованию процессов собственной разработки. Комплексное использование Deckhouse Kubernetes Platform и Platform V Synapse Service Mesh делает управление большим количеством микросервисов простым и удобным, обеспечивает их непрерывную работу и масштабируемость. Благодаря этому наши клиенты смогут ускорить разработку нагруженных приложений, снизить затраты и стоимость ошибок, уменьшить риски информационной безопасности, а также быстрее доставлять новые продукты и функции клиентам».