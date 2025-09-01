Разделы

Интеграционная шина «СберТеха» позволит бизнесу быстрее выпускать ПО и снизить операционные затраты

Российский разработчик «СберТех» представил Platform V Synapse App Mesh — распределенную интеграционную шину для обеспечения взаимодействия приложений и систем в корпоративной среде. Решение позволяет компаниям гибко и комплексно подойти к любой интеграционной задаче, оптимизировать расходы на разработку, ускорить выход и обновление программных продуктов.

Platform V Synapse App Mesh выступает посредником при обмене данными между корпоративными приложениями и автоматизированными системами в ИТ-ландшафте предприятия. Решение объединяет современные технологии, способные упростить реализацию актуальных для бизнеса ИТ-проектов, например, по цифровой трансформации и переходу на микросервисную архитектуру. В основе Platform V Synapse App Mesh — нативная поддержка контейнерных технологий, помогающая решить вопросы масштабируемости и устойчивости ИТ-систем. Шина также позволяет снизить операционные расходы. Этому способствуют low-code-подход к разработке, возможность использовать ИИ-ассистентов и полная автоматизация типовых операций по обслуживанию и эксплуатации интеграций.

В Platform V Synapse App Mesh есть средства отладки и нагрузочного тестирования для поиска и исправления ошибок в работоспособности программного обеспечения. Создавать надежные и производительные интеграции также помогают комплексные сценарии мониторинга, трассировки и журналирования для контроля за работой интегрируемого ПО. Для ускорения разработки интеграций в Platform V Synapse App Mesh предусмотрены готовые коннекторы: транспортного уровня и к бизнес-приложениям «» и SAP. Решение не ограничивает использование компонентов и коннекторов от других поставщиков, позволяя клиентам добавлять их самостоятельно.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Залогом устойчивого роста бизнеса сегодня становится гибкий ИТ-ландшафт, который можно быстро адаптировать к потребностям клиентов. При этом важным и порой непростым процессом является интеграция ИТ-систем друг с другом. Все нюансы и возможные трудности этого процесса мы учли при создании собственной интеграционной шины нового поколения, в которой собрали компоненты для решения интеграционных задач любой сложности. Благодаря современному стеку технологий, low-cod- инструментам, ИИ-ассистентам наша шина позволит корпорациям безболезненно уйти от устаревших и неподдерживаемых решений и получить все преимущества распределенной архитектуры. Platform V Synapse App Mesh ускорит разработку и снизит стоимость интеграционных решений, трансформируя их из источника затрат в сервис самообслуживания».

Интеграционная шина Platform V Synapse App Mesh зарегистрирована в Реестре российского ПО. Это означает, что входящие в ее состав инструменты удовлетворяют требованиям регуляторов и гарантируют высокий уровень безопасности и производительности. Она также имеет подтвержденную совместимость с ведущими отечественными Kubernetes-платформами, что позволяет использовать ее для создания комплексных программных решений на российском технологическом стеке.

