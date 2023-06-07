СберТех расскажет о комплексном импортозамещении ИT-ландшафта

14 мая разработчик ПО для бизнеса СберТех расскажет, как реализовать эффективное импортозамещение и переход в облако.

На вебинаре «Platform V Synapse: комплексное импортозамещение ИТ-ландшафта – от теории к практике» гости узнают, почему процесс замены западных IT-решений часто оборачивается для бизнеса трудностями и убытками. Эксперты расскажут, из каких этапов состоит импортозамещение и на практике продемонстрируют ключевые этапы процесса, от создания кластера до реализации приложения и интеграции с legacy-системами.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-synapse-kompleksnoe-importozameshhenie-it-landshafta-ot-teorii-k-praktike?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-14-06-2023