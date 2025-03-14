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Comita AML (Свидетельство Роспатента № 2023617377) — это импортозамещающее решение, предназначенное для решения комплекса задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Comita AML внесено в Реестр отечественного ПО № 18710. Данное решение соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, Положениям, Указаниям, методическим рекомендациям Банка России, приказам Росфинмониторинга.