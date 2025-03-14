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Комита Comita AML

Comita AML (Свидетельство Роспатента № 2023617377) — это импортозамещающее решение, предназначенное для решения комплекса задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Comita AML внесено в Реестр отечественного ПО № 18710. Данное решение соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, Положениям, Указаниям, методическим рекомендациям Банка России, приказам Росфинмониторинга.


14.03.2025 Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 1
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Комита и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 2
Комита 25 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10208 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 20 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 121 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 2
Аудит - аудиторский услуги 2716 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
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