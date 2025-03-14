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Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и АО «Комита» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат № С479-25 от 21 февраля 2025 г., выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версии 17 и Comita AML. Также сертификат включает более ранние версии СУБД, с которыми в 2024 г. уже была объявлена совместимость Comita AML. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Comita AML (свидетельство Роспатента № 2023617377) — импортозамещающее решение, предназначенное для решения всего комплекса задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Comita AML внесено в Реестр отечественного ПО № 18710. Данное решение полностью соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ, Положениям, Указаниям, методическим рекомендациям Банка России, приказам Росфинмониторинга и разработано на основе многолетнего опыта сотрудничества с уполномоченными органами.

Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и др. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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